Skrachovaný klub VSS Košice by mohla vo Fortuna lige nahradiť Nitra

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Aj v slovenskom klubovom futbale platí, že smútok jedného zároveň znamená šancu pre druhého. Čerstvý krach klubu VSS Košice ako víťaza II. ligy v sezóne 2016/2017 dáva príležitosť posunúť sa do nastávajúceho ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Nitra.

Nitra odovzdala požadovanú dokumentáciu

Práve klub spod Zobora obsadil v nedávno skončenej sezóne II. ligy v celkovom hodnotení 2. miesto s odstupom dvoch bodov na spomenuté VSS Košice.

“Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže už po skončení nadstavbovej časti skupiny o postup do Fortuna ligy (31. mája) požiadala prvé tri kluby konečnej klasifikácie, teda VSS Košice, náš klub FC Nitra ako aj tretí tím celkového poradia MFK Skalica, nech sa zapoja do licenčného konania a odovzdajú potrebné materiály,” uviedol v utorok večer pre agentúru SITA generálny manažér FC Nitra Jozef Petráni.

“Pokiaľ ide o náš klub, my sme v pondelok odovzdali požadovanú dokumentáciu na Slovenský futbalový zväz. Licenčná komisia SFZ sa bude prípadom zaoberať, verím, že bude všetko v poriadku. Samozrejme, že som si prečítal stanovisko košického klubu na ich oficiálnej internetovej stránke, že nepodá prihlášky seniorského ani mládežníckych tímov na ďalšiu sezónu. Možnosť prihlásiť tím vyprší dnes o polnoci, takže určite nechcem predbiehať udalosti,” uviedol Petráni.

Nitra je pripravená hrať Fortuna ligu

Ak klub VSS Košice nesplní prísne podmienky na vstup do Fortuna ligy, právo postupu sa automaticky prenesie na druhý tím celkového poradia, ktorým je spomenutý FC Nitra.

Vedenie klubu spod Zobora má v takom prípade jasno. “My sme naše stanovisko deklarovali už dávnejšie. Ak sa Košičania neprihlásia do najvyššej slovenskej súťaže a Únia ligových klubov nás osloví, sme pripravení túto možnosť využiť,” poznamenal Petráni

“V pondelok by mali prísť do Nitry zástupcovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ, aby si prezreli náš futbalový štadión a infraštruktúru. Budeme žiadať o výnimku na vyhrievanie hracej plochy, ktorú by sme mohli dostať minimálne na jesennú časť. Dopredu o tom rozprávať je však ešte predčasné,” doplnil Petráni.

Futbalisti Nitry zatiaľ naposledy účinkovali v najvyššej slovenskej súťaži v sezóne 2013/2014, po ktorej pri rovnosti bodov s Dunajskou Stredou zostúpili do II. ligy. V nej strávili tri sezóny, po “krachu” VSS Košice majú šancu predstaviť sa v nastávajúcom ročníku 2017/2018 opäť medzi domácou elitou.