Škriniar po karanténe odohral jeden zápas, vo finále baráže o ME očakáva bojovný futbal

Po ospravedlnení Martina Škrtela hrozilo, že slovenská reprezentácia zostane v barážovom súboji o postup na ME 2021 proti Severnému Írsku aj bez ďalšieho elitného stopéra Milana Škriniara.

V nedeľu večer mediálnym priestorom preleteli šumy, že Inter Miláno neuvoľní svojich hráčov na akcie národných tímov, keďže by im pri návrate do Talianska hrozila dlhšia karanténa.

Inter nemal problém

Škriniar sa však bez problémov dostavil na zraz do Senca a o údajnom neuvoľnení nič nevedel.

„Neviem, odkiaľ sa vzala táto informácia. O tom, že by som nemal ísť na reprezentačný zraz, som nič nevedel. Rozprával som sa s vedúcim nášho tímu a vravel mi, že nie je problém. Všetci hráči Interu Miláno, ktorí to potrebovali, odišli reprezentovať svoje krajiny,“ uviedol Milan Škriniar pre oficiálny portál SFZ.

Úradujúci slovenský futbalista roka pred mesiacom nemohol pomôcť reprezentácii v semifinále baráže proti Írsku, keďže mal krátko pred zápasom pozitívny test na koronavírus.

Po trojtýždňovej karanténe na Slovensku sa presunul do Talianska a týždeň tam trénoval so spoluhráčmi z Interu Miláno.

Aj súper postúpil po penaltách

„Cez víkend som už odohral prvý zápas po tom, čo som sa dostal z korony (Inter remizoval v Bergame 1:1 – pozn.). Určite mám chuť hrať aj v reprezentácii a pomôcť mužstvu,“ pokračoval Škriniar.

Dvadsaťpäťročný rodák zo Žiaru nad Hronom očakáva proti Severným Írom futbal na spôsob predchádzajúceho súboja s Írmi, ktorý Slováci po bezgólovom priebehu vyhrali až po penaltovom rozstrele 4:2.

Severní Íri v semifinále baráže vyradili hráčov Bosny a Hercegoviny 4:3 na penalty na ich trávniku v Sarajeve po remíze 1:1 po predĺžení.

„Bude to ostrovný a bojovný futbal. Tréner nám ich hru určite priblíži, najmä silné aj slabé stránky. To všetko sa budeme snažiť využiť,“ myslí si Škriniar.

Nový impulz

K operatívnej výmene trénera reprezentácie, keď Pavla Hapala zatiaľ len dočasne vystriedal Štefan Tarkovič, skúsený obranca poznamenal: „Určite nám to môže dať nový impulz do tohto rozhodujúceho zápasu, ale na ihrisku sme to stále len my hráči, ktorí musíme ukázať, čo v nás je. A to bez ohľadu na to, kto je tréner,“ dodal Škriniar na webe futbalsfz.sk.

Okrem kľúčového štvrtkového súboja o postup na kontinentálny šampionát proti Severnému Írsku v Belfaste na Slovákov v rámci novembrového asociačného termínu čakajú aj posledné dva zápasy B-divízie Ligy národov – Slovensko – Škótsko (15. novembra od 15.00 h na štadióne Antona Malatinského v Trnave) a Česko – Slovensko, ktorý sa uskutoční v stredu 18. novembra od 20.45 h v Plzni.