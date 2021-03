Škriniar posilní slovenskú reprezentáciu v kvalifikácii, povolenie dostali aj hráči z bundesligy

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič bude mať v stredajšom súboji európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2022 proti domácemu Cypru k dispozícii aj trojicu legionárov z Nemecka.

Trojica z Nemecka len na jeden zápas

Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Peter Pekarík, Ondrej Duda a László Bénes dostali povolenie od svojich klubov a už v pondelok sa z Nemecka presunuli cez Viedeň priamo na Cyprus.

Do dejiska stredajšieho duelu odletia Slováci z kempu v Senci v utorok predpoludním. Spomenuté trio futbalistov pôsobiacich v Nemecku bude k dispozícii len na duel na Cypre, keďže pri návrate do klubov by museli ísť do karantény, ak by čo i len prekročili hranice SR.

Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia proti domácim Cyperčanom v stredu 24. marca o 20.45 h SEČ v Nikózii, potom odohrajú dve stretnutia v domácom prostredí. V sobotu 27. marca privítajú v Trnave výber Malty a o tri dni neskôr nastúpia proti výberu Ruska.

V Miláne sa neobjavil ďalší prípad

SFZ už potvrdil aj správu talianskych médií, že Inter Miláno pre potreby reprezentácie SR uvoľnil stopéra Milana Škriniara. Taliani počas minulého týždňa stopli jeho odchod do vlasti kvôli výskytu koronavírusu v hráčskej kabíne Interu, no v pondelok mal dostať „zelenú“ po novom kole testovania, ktoré neprinieslo žiadny ďalší prípad ochorenia COVID-19 v hráčskom kádri milánskeho mužstva.

K národnému tímu sa Škriniar pripojí už v pondelok podvečer a koučovi Tarkovičovi bude k dispozícii na všetky tri marcové súboje.