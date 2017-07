Škriniar sa dostal medzi vychádzajúce hviezdy, ktoré na ME do 21 rokov potvrdili chýry o kvalite

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar sa ocitol v deväťčlennom zozname vychádzajúcich hviezd, ktorí na nedávnych ME hráčov do 21 rokov v Poľsku potvrdili chýry o svojej kvalite.

Tento menoslov zostavil špecializovaný portál fourfourtwo.com a do vybranej spoločnosti okrem Škriniara zaradil aj Španielov Marca Asensia, Daniho Ceballosa a Saúla Ňígueza či Nemcov Maxa Meyera a Maximiliana Arnolda.

“Je to určite niekto, na koho hru sa oplatí pozerať. V krátkom čase si stihol v talianskej Serie A vybudovať vynikajúcu reputáciu. Po 18 mesiacoch v Sampdorii Janov čochvíľa podpíše zmluvu s Interom Miláno,” uviedol spomenutý web. Škriniar sa ako jediný Slovák dostal do ideálnej jedenástky ME “21” podľa technických pozorovateľov Európskej futbalovej únie (UEFA). V tejto spoločnosti bol zároveň jediný, kto nehral v semifinále mládežníckeho turnaja.