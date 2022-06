Škriniar sa môže s ďalšími zápasmi v Lige národov rozlúčiť, má poškodený a zakrvácaný stehenný sval

Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar už nepomôže národnému tímu vo zvyšných dvoch júnových zápasoch 3. skupiny C-divízie Ligy národov 2022/2023 v Azerbajdžane a Kazachstane. Dvadsaťsedemročný hráč Interu Miláno pre zdravotné problémy striedal v pondelkovom domácom súboji proti Kazachom (0:1) už v závere prvého polčasu.

Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), úradujúceho vicemajstra Serie A nahradí v zostave výberu SR Ivan Mesík z kádra reprezentácie do 21 rokov.

Konzultovať to budú s Interom

„Po zápase bolo podozrenie na poškodenie zadných svalových partií. Na utorňajšej magnetickej rezonancii sa ukázalo, že zadné stehenné svaly sú poškodené a je tam zakrvácanie. Výsledky sme poslali do Talianska, aby videli jeho skutočný zdravotný stav. Urobili sme opatrenia, lebo je to vážna vec. Ďalší postup konzultujeme s milánskym klubom,“ uviedol lekár slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Baťalík vo videu na webe SFZ.

Dĺžku liečby len odhadujú

Zatiaľ nie je známe, ako dlho sa bude Škriniar zo zranenia zotavovať.

„Nepoznáme dĺžku liečby, odhadujeme ju zhruba na tri až šesť týždňov. Keďže je zakrvácaný sval, nie je presne vidieť, odkiaľ krváca. O päť až sedem dní sa urobí kontrolná magnetická rezonancia a po nej už budeme vedieť, ktorý sval je poškodený. Je to individuálne, každý sval si vyžaduje inú dĺžku terapie. Na ďalšie dva zápasy nebude použiteľný. Prebrali sme to s klubom a predpokladám, že v piatok sa vráti do Milána, kde mu poskytnú ďalšiu liečbu,“ doplnil Baťalík.