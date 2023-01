Škriniar si zahrá po boku Messiho či Neymara, podpísal kontrakt s Paríž Saint-Germain

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar podpísal kontrakt s francúzskym šampiónom Paríž Saint-Germain. Potvrdil to pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Čaká na dohodu klubov

„Áno, je to pravda. Podpísal som zmluvu s PSG. Čakám na dohodu klubov,“ povedal Škriniar.

Hráčov taliansky zamestnávateľ Inter Miláno, v ktorom pôsobí od roku 2017 a Parížania aktuálne rokujú, či Škriniar odíde do tímu z metropoly Francúzska ešte počas aktuálneho prestupového obdobia alebo až po skončení tejto sezóny 2022/2023.

Rodák zo Žiaru nad Hronom

Škriniar ako rodák zo Žiaru nad Hronom vstúpil do seniorského futbalu v MŠK Žilina. Do Talianska odišiel v januári 2016 a pôsobil v Sampdorii Janov, odkiaľ v lete 2017 putoval do Interu Miláno.

Za Milánčanov doteraz absolvoval 190 ligových zápasov s desiatimi gólmi, celkovo má v tomto klube na svojom konte 242 súťažných štartov a v nich 11 presných zásahov. S Interom získal jeden ligový aj jeden pohárový titul. Pomohol mu aj k zisku dvoch národných Superpohárov a v sezóne 2019/2020 k postupu do finále Európskej ligy.

Zahrá si po boku hviezd

Ak sa transfer slovenského reprezentanta do PSG stane skutočnosťou, v novom klube by si zahral aj po boku hviezd svetového futbalu – Kyliana Mbappého, Lionela Messiho, Sergia Ramosa či Neymara.