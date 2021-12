Inter v súboji veľkoklubov podľahol Realu Madrid, Škriniara mrzia nepremenené šance (video)

Súboj veľkoklubov o prvé miesto v A-skupine futbalovej Ligy majstrov dopadol lepšie pre Real Madrid, ktorý doma zdolal Inter Miláno 2:0.

Hostia boli minimálne v prvej polhodine zápasu lepším tímom. Mali kontrolu nad loptou, boli aktívni, vytvárali si šance, ale gólu sa nedočkali. Naopak Real Madrid z protiútoku otvoril skóre v 17. min, keď sa utešenou strelou prezentoval Toni Kroos.

Škriniar dostal dobré vysvedčenie

Po zmene strán podčiarkol triumf španielskeho vicemajstra Marco Asencio v 79. min. V tom čase už hrali hostia bez vylúčeného Nicola Barellu.

V tíme „Nerazzurri“ odohral celý zápas slovenský obranca Milan Škriniar a od talianskych médií dostal tradične dobré vysvedčenie. Futbalový web SempreInter mu prisúdil šestku, čo bol nadpriemer z hosťujúceho tímu.

„V trojčlennej obrane hostí bol Škriniar v jej strede a pôsobil dojmom, akoby tam hral počas celej kariéry. Kontroloval stredové pozície, neskorší presun doprava odhalil jeho slabinu,“ napísal spomenutý taliansky web.

Zakončenie potrebovalo viac cynizmu

Slovenského reprezentanta po zápase mrzelo, že z tlaku v prvom polčase jeho tím nič nevyťažil. „Ak nepremeníte šance, zaplatíte za to. Potrebovali sme v zakončení viac cynizmu a to najmä v prvej polhodine, keď sme si utvorili niekoľko dobrých šancí na skórovanie,“ uviedol Milan Škriniar podľa klubovej televízie. „Proti tímom ako je Real Madrid musíme premieňať šance,“ dodal 26-ročný spoľahlivý obranca.

Interu Miláno sa podarilo postúpiť do osemfinále Ligy majstrov prvýkrát po desaťročí, bolo to známe už pred zápasom v Madride. Na pôde Realu šlo len o to, či to bude z prvého alebo druhého miesta v skupine.

„Je veľmi dôležité, že budeme účinkovať vo vyraďovacej časti. Som na to hrdý, len ma mrzí, že sme nevyhrali boj o prvé miesto. Teraz musíme poriadne zregenerovať a skoncentrovať sa na domáce ligové zápasy. Musíme si zachovať konzistentnosť výkonov aj výsledkov,“ dodal pilier defenzívy talianskeho majstra.

Interu Miláno patrí v tabuľke Serie A druhá priečka o bod za mestským rivalom AC. Najbližšie sa zverenci trénera Simoneho Inzaghiho predstavia v nedeľu 12. decembra doma proti hráčom Cagliari.