Škriniarov Inter Miláno sa zaujíma o Alexisa Sáncheza, problémom môže byť jeho vysoký plat

Taliansky futbalový klub Inter Miláno pracuje na skvalitnení ofenzívy a v rámci možných letných prestupových cieľov sa zameral na čilského útočníka Alexisa Sáncheza.

Tridsaťročný Juhoameričan je kmeňovým hráčom anglického Manchestru United, ale v minulej sezóne strelil v drese „červených diablov“ len dva góly v 27 súťažných stretnutiach, čo nezodpovedá jeho platu na úrovni 500-tisíc britských libier týždenne. Podľa denníka The Telegraph podstúpi Sánchez už v utorok lekársku prehliadku v Miláne.

Odmietol ponuku AS Rím

Rodák z Tocopilly bol v ostatných dňoch spájaný s prestupom do iného talianskeho klubu AS Rím, ale ponuku na hosťovanie odmietol. V Interi už pôsobí jeho bývalý manchesterský spoluhráč Belgičan Romelu Lukaku, ktorý zamieril na Apeninský polostrov z United za 80 miliónov eur.

V prípade Sáncheza by išlo o hosťovanie, no The Telegraph upozorňuje na to, že to nebude jednoduché. Problémom má byť výška poplatku za hosťovanie aj to, kto sa postará o Čiľanovu polmiliónovú týždennú mzdu.

Solskjaer ho chce udržať v Manchestri

K téme Alexisovho prípadného odchodu sa ešte koncom minulého týždňa vyjadril aj tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer, ktorý by ho rád udržal v kádri. „Nemáme príliš veľa útočníkov, takže Sánchez môže dostať viac priestoru ako predpokladá. Očakávame, že bude prínosom pre náš klub, má svoju kvalitu,“ zhodnotil nórsky lodivod.

Vo farbách Interu Miláno nastupuje aj slovenský stopér Milan Škriniar, ktorý prišiel do klubu v júli 2017 a ihneď sa stal stabilnou súčasťou základnej zostavy. V „čierno-modrom“ drese odohral zatiaľ 86 súťažných zápasov s bilanciou štyri góly.