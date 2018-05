Skripaľová odmietla pomoc ruskej ambasády, z otravy novičokom sa zotavuje pomaly a má bolesti

LONDÝN 23. mája (WebNoviny.sk) – Julija Skripaľová, ktorú aj s jej otcom, bývalým ruským tajným agentom Sergejom Skripaľom, začiatkom marca otrávili v anglickom Salisbury, poskytla v stredu prvé verejné vyhlásenie od jej prepustenia z nemocnice. Zotavovanie sa z otravy nervovoparalytickou látkou sovietskej výroby zvanou novičok je podľa nej „pomalé a extrémne bolestivé“.

Pomoc odmietla

Skripaľová zároveň zdvorilo, no rázne odmietla ponuku pomoci zo strany ruského veľvyslanectva, ktoré Veľkú Britániu opakovane žiada, aby jeho pracovníkom umožnilo stretnutie so Skripaľovou. Ruskí diplomati na to majú podľa veľvyslanectva dokonca právo, keďže Skripaľová je ruskou občiankou.

„V dlhodobom horizonte by som sa rada vrátila do mojej krajiny,“ pripustila dcéra dvojitého agenta, no ponuku zo strany ambasády odmietla, „som vďačná za ponúkanú asistenciu zo strany ruského veľvyslanectva, no v tomto momente si neprajem využiť ich služby,“ povedala.

Skripaľová okrem toho zopakovala, že si nepraje, aby za ňu rozprával na verejnosti ktokoľvek iný. „Chcem zdôrazniť, čo som už povedala v mojom predchádzajúcom stanovisku, a síce, že za mňa a za môjho otca nehovorí nikto, okrem nás samotných,“ povedala.

Vyjadrenia sesternice

Skripaľová tým narážala najmä na vyjadrenia, ktoré ruským médiám poskytovala jej sesternica Viktorija. Tá žije v Rusku a britská vláda má pri nej podozrenie, že pracuje v súčinnosti s ruskými tajnými službami.

Skripaľa, bývalého ruského agenta, ktorý pracoval zároveň aj pre britské tajné služby, a jeho dcéru otrávili začiatkom marca v anglickom Salisbury, pričom podľa Londýna šlo o útok zo strany Ruska. Moskva tvrdí, že s útokom nemá nič spoločné.

Skripaľ aj jeho dcéra sa z útoku nakoniec zotavili, Juliju prepustili z nemocnice už v apríli a Skripaľa minulý týždeň a oboch po prepustení z nemocnice previezli na tajné miesto.