Aktualizované: Škrtel, Hubočan a Nemec končia v slovenskej reprezentácii

aktualizované 22. februára, 15:38

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Trojica slovenských futbalistov Tomáš Hubočan, Martin Škrtel a Adam Nemec oznámila v piatok koniec kariéry v národnom tíme. Stalo sa tak mesiac pred začiatkom kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2020. Trio spomenutých hráčov poskytlo oficiálne stanoviská pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Moje rozhodnutie skončiť v reprezentácii sa nerodilo ľahko. Dôkladne som zvážil všetky pre a proti a dospel som k názoru, že práve teraz je čas skončiť. Som presvedčený, že nasledujúcu kvalifikáciu by som už nedokončil, a preto by nebolo správne ani fér, ak by som odohral dva-tri zápasy a potom ukončil svoje pôsobenie v repre,“ objasnil svoj koniec v národnom drese skúsený obranca Škrtel. Za Slovensko odohral 103 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov. Štartoval aj na MS 2010 a ME 2016.

Vždy urobil na ihrisku maximum

V súčasnosti si oblieka dres tureckého klubu Fenerbahce Istanbul. „Za tých 15 rokov, čo som pôsobil v reprezentácii ma ľudia poznajú tak, že vždy som urobil na ihrisku maximum. Bolo pre mňa cťou a radosťou nastupovať na zápas v slovenskom drese. Vždy som tvrdil, že pre futbalistu je hra za národné mužstvo najviac, čo môže dosiahnuť. Ja som na to patrične hrdý a som šťastný, že sa mi to darilo tak dlho. Verím, že slovenská futbalová verejnosť toto moje rozhodnutie pochopí. Držím chalanom palce,“ doplnil 34-ročný rodák z Handlovej a dlhoročný kapitán mužstva.

Spolu s ním končí aj ďalší skúsený zadák Tomáš Hubočan. Reprezentačný dres nosil v 64 dueloch, gólovo sa nepresadil. „Rozhodnutie skončiť v reprezentácii bolo pre mňa veľmi náročné. Ťažko sa mi lúči s niečím, čo je také blízke môjmu srdcu, no zavážila moja súčasná situácia. Som neskutočne vďačný, že mi bolo dopriate reprezentovať svoju krajinu. Na túto kapitolu vo svojej futbalovej kariére rozhodne nikdy nezabudnem. Či už so spoluhráčmi, tak aj s fanúšikmi sme toho zažili a dosiahli veľa. Napriek tomu, že na ihrisko už v slovenskom drese nevybehnem, chalanom budem fandiť naďalej, budem s nimi prežívať všetky zápasy a želám im, aby robili, teraz už „nám fanúšikom“ a celej slovenskej futbalovej verejnosti, radosť,“ vysvetlil kmeňový hráč francúzskeho Olympique Marseille, ktorý sa taktiež predstavil na ME 2016.

Zo situácie v klube je frustrovaný

„Bolo mi cťou reprezentovať Slovensko. Boli to krásne chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem, no ako roky pribúdajú, cítim, že nastal ten správny čas dať priestor mladším. Prišiel nový trénerský štáb a takisto sa začína nová kvalifikácia a myslím si, že práve teraz je tá vhodná chvíľa. Preto som sa po dlhom uvažovaní rozhodol, že v reprezentácii končím. Všetko mi to bude veľmi chýbať, pretože kolektív bol výborný, ale život ide ďalej a vek sa zastaviť nedá. Želám slovenskej reprezentácii v ďalšom účinkovaní veľa úspechov, dobrých výsledkov a samozrejme, postup zo skupiny na ME 2020. Budem ich naďalej sledovať, držať im palce a zostávam verným fanúšikom, ktorý sa vždy rád príde pozrieť na štadión a podporí ich,“ doplnil tretí muž opúšťajúci reprezentačnú loď Adam Nemec. Tridsaťtriročný útočník cyperského tímu FC Pafos má na konte 42 medzištátnych zápasov vrátane štartov na ME 2016 a 13 strelených gólov.

„Som z ich rozhodnutia, samozrejme, troška prekvapený, pretože so všetkými tromi som komunikoval. Prvý impulz prišiel od Adama Nemca, a práve preto sme aj s mojím asistentom Otom Brunegrafom za ním začiatkom týždňa vycestovali. Snažili sme sa ho presvedčiť, aby si to rozmyslel, ale pravda je taká, že som z neho cítil, že už chce ísť inou cestou. Hneď ako sme sa vrátili z Cypru sa mi však ozval Martin Škrtel a oznámil mi ukončenie reprezentačnej kariéry. Z jeho slov som cítil, že už to má v sebe uzavreté a pokračovať ďalej už nechce. Pri Hubočanovi to bolo rovnaké. Ten je však teraz v klube v nelichotivej pozícii, prakticky vôbec nehráva, už trištvrte roka neodohral žiadne súťažné stretnutie. Zo situácie v klube je frustrovaný a uvidíme, kam povedú jeho kroky,“ zhodnotil rázny krok spomenutej trojice teraz už bývalých reprezentantov tréner SR Pavel Hapal.

Z ich strany to bolo predčasné

„Myslím si, že odchádzajú traja lídri tohto národného mužstva. Nič iné mi však nezostáva, len ich rozhodnutie rešpektovať. Som z toho smutný. Všetkých troch som ich mal na jednom zraze a sú to hráči s veľkým srdcom, charakterom. Život však ide ďalej a nám nič iné nezostáva, len sa im za všetko, čo pre slovenské mužstvo i futbal urobili, poďakovať. Dúfam, že nás prídu pozrieť a budú nám fandiť. Keď za nami prídu, tak budeme len radi. Verím, že sa nám ich podarí nahradiť,“ doplnil Hapal, ktorého už 21. marca čaká prvý súboj v kvalifikácii na ME 2020 proti Maďarsku.

„Ideme ďalej, kvalifikácia sa len začína a ja verím, že poskladáme silný tím, ktorý bude konkurencieschopný a pobijeme sa o postup na európsky šampionát. Bavili sme sa, že by mohli mať rozlúčku s ich skvelou kariérou počas niektorého z prípravných zápasov v tomto roku, ale určite sa o tom všetkom, budeme ešte rozprávať,“ uzavrel kouč z Česka.

„Nezostáva nám nič iné, len ich rozhodnutie rešpektovať. Myslím si, že z ich strany to bolo predčasné, ale je to ich osobné rozhodnutie a ja to beriem na vedomie. Chcel by som sa im poďakovať za to, čo pre slovenskú reprezentáciu i slovenský futbal urobili a zaželať im na klubovej úrovni ešte veľa úspechov,“ reagoval prezident SFZ Ján Kováčik.