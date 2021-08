Škrtel podpísal zmluvu so Spartakom Trnava. Trénera chce presvedčiť, že patrí do zostavy

Po Vladimírovi Weissovi ml. či Erikovi Jendriškovi sa do najvyššej slovenskej súťaže vracia ešte známejšie futbalové meno s vyše stovkou reprezentačných zápasov na konte.

Šumy okolo príchodu 36-ročného obrancu Martina Škrtela do Trnavy sa potvrdili a niekdajší kapitán slovenského národného tímu podpísal v slovenskom Ríme ročnú zmluvu.

„Keď som hrával za žiakov v Prievidzi, v lige žiarili Trnava a Slovan a aj my sme boli rozdelení na dva tábory. Spartak mi prirástol k srdcu, keď som zažil jeho fanúšikov počas zápasov v Prievidzi. V škole sme sa cez prestávky ‚slovanisti‘ a ‚spartakovci‘ bili a ja som bol vždy Trnavčan. Zostalo mi to doteraz. Zo záujemcov o moje služby nikto nebol taký vytrvalý, priamy a konkrétny ako Spartak,“ uviedol Martin Škrtel v rozhovore pre denník Šport.

Vracia sa po 17 rokoch

Bývalý hráč viacerých kvalitných európskych klubov sa vracia do slovenskej najvyššej súťaže po dlhých 17 rokoch, keď ukončil svoje pôsobenie v Trenčíne.

Škrtel odvádzal skvelé služby v ruskom Zenite Petrohrad (2004 – 2008), anglickom FC Liverpool (2008 – 2016) a výraznú stopu zanechal aj v Turecku – v istanbulských kluboch Fenerbahce (2016 – 2019) a Basaksehir (2019 – 2020).

Chvíľu bol aj v talianskej Atalante Bergamo (2019). Vo všetkých svojich zahraničných zastávkach patril k dobre plateným hráčom, do Trnavy však na sklonku kariéry podľa vlastných slov neprišiel zbohatnúť.

Dohoda sa zrodila rýchlo

„Už pri komunikácii s klubom som zdôraznil, že sem rozhodne nepôjdem zarábať horibilné sumy. Mal som svoje požiadavky, ale dohoda sa zrodila veľmi rýchlo. K tomu prispel aj môj agent Karol Csontó, ktorému touto cestou za všetko ďakujem,“ uviedol Škrtel.

Možným otáznikom pri angažovaní rodáka z Handlovej je jeho súčasný zdravotný stav. Dosiaľ posledný súťažný zápas odohral ešte vlani v decembri v drese Basaksehiru. Zranil sa počas súboja 15. kola tureckej Super Lig Basaksehir – Kasimpasa (2:2), keď spadol na trávnik bez cudzieho zavinenia a zakričal od bolesti.

Trénoval už dvojfázovo

Z ihriska ho odniesli na nosidlách a neskôr klubové zdroje oznámili, že Škrtelovi praskla achilovka na ľavej nohe. Sezóna sa pre neho skončila a definitívne sa vzdal aj myšlienky na návrat do reprezentácie. V januári rozviazal zmluvu s Basaksehirom a sústredil sa na náročnú rekonvalescenciu.

„Ešte nie som stopercentný, ale lepší sa to. Posledné tri týždne som trénoval dvojfázovo v Banskej Bystrici, nohu postupne zaťažujeme stále viac. Máme nastavený tréningový plán, ktorý teraz budem konzultovať aj s trénermi Trnavy. Potom určíme ďalší postup. Už to však nie je o týždňoch, ale o dňoch. Na druhej strane, nechcem nič urýchliť. Čakal som sedem mesiacov, preto teraz nechcem spraviť akýkoľvek chybný krok, po ktorom by sme stratili všetko, čo som doteraz absolvoval,“ vysvetlil.

Chce presvedčiť trénera

Štvornásobný najlepší futbalista Slovenska by mohol v strede obrany nastupovať vedľa 17-ročného Sebastiána Kóšu. „Už aj v Turecku som bol zvyknutý na to, že boli okolo mňa mladší hráči. Tréner má na výber dostatok stopérov, okrem Kóšu aj Twardzika, Anthonyho či Tummu. Ja určite nechcem hrávať len preto, že mám meno. Rád by som predvádzal výkony, na ktoré som bol zvyknutý. Chcem presvedčiť trénera, že patrím do zostavy,“ dodal Škrtel pre Šport.

Škrtel reprezentoval Slovensko v rokoch 2004 až 2019 a na dlhý čas bol lídrom obrany aj kapitánom tímu. Súčasťou reprezentácie SR bol na MS 2010 v JAR aj na ME 2016 vo Francúzsku. V 104 reprezentačných dueloch zaznamenal 6 presných zásahov.