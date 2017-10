Škultéty reaguje na útok Sulíka: Nebyť mňa neexistuje opozícia voči Smeru-SD

TRENČÍN 16. októbra (WebNoviny.sk) – Nezávislý kandidát na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Štefan Škultéty sa ostro ohradil voči vyjadreniam Richarda Sulíka.

Sulík sa obul do viacerých kandidátov

Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) na tlačovej konferencii upozornil, že voliči by sa mali zaujímať o to, akým spôsobom je financovaná predvolebná kampaň kandidátov do vyšších územných celkov, ktorým chcú dať v novembrových voľbách svoj hlas.

Podľa Sulíka kandidujú ľudia, ktorí na kampaň používajú stovky miliónov a nevedia vysvetliť ich pôvod. Ako uviedol, často kampane financujú oligarchovia, ktorí sú v pozadí kandidáta. „Spokojní budú kandidáti, lebo sa stanú predsedami, spokojní budú investori, lebo sa im vrátia investície, a celé to zaplatí volič,“ uviedol. „Musíme voliť len takých, ktorých kampane sú financované čisto, vysvetliteľne,“ povedal líder SaS.

Škultétyho výzva súperom

Okrem Škultétyho sa Sulík obul aj do kandidátov na bratislavského župana, Pavla Freša, Rudolfa Kusého a Milana Ftáčnika.

„Je zúfale keď predstaviteľ strany, ktorej kandidát skrýva financovanie svojej kampane za neprehľadný stranícky účet obúva do nezávislého kandidáta, ktorý priebežne a jasne dokumentuje výdavky svojej kampane na transparentnom účte už od júna 2017,“ reagoval Škultéty na Sulíkove slová s tým, že toto spája straníckych kandidátov strany Smer-SD a SaS. „Zahmlievajú a skrývaju sa za stranu,“ dodal.

Škultéty obvinil SaS, že rezignovala na konštruktívnu kritiku a robenie opozičnej politiky. „Je zrejmé, že nebyť nezávislého kandidáta Škultétyho, neexistuje ani opozícia voči županovi zo Smeru. Bolo by lepšie, keby zvážili stiahnutie svojej kandidátky, ktorá nevie presvedčiť ani svojich partnerov o vzájomnej podpore,“ hovorí Škultéty.

Nezávislý kandidát na trenčianskeho župana zároveň vyzval svojich súperov, aby neodkladne a priebežne zverejňovali výdavky na svoju kampaň, tak ako to robí on.