Skúmanie majetkových pomerov sudcov či disciplinárne konania budú podľa TIS slúžiť svojmu účelu

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) pozitívne vníma to, že skúmania majetkových pomerov v súdnictve či disciplinárne stíhania by v budúcnosti nemali byť už iba formalitou, ale mali by naozaj slúžiť svojmu účelu.

Reforma súdnictva prináša mnoho zmien

Pre agentúru SITA to v súvislosti s reformou justície uviedol právnik TIS Ján Ivančík. Podľa neho prináša reforma mnoho zmien, ktoré deklarujú riešenie pálčivých problémov v slovenskej justícii. Ako dodal, vo viacerých prípadoch však bude potrebný čas a aplikačná prax na ich podrobnejšie zhodnotenie.

Najväčšou zmenou je podľa TIS zriadenie samostatného Najvyššieho správneho súdu. „Správne súdnictvo je veľmi osobitná agenda a jeho zriadenie preto môže byť dobrým krokom k zefektívneniu procesov, čo sa ukazuje napríklad aj v Českej republike. Aké ale budú reálne výsledky ukáže až čas,“ uviedol Ivančík.

TIS si myslí, že pozitívnu zmenu môže priniesť aj možnosť sudcov komentovať svoje neprávoplatné rozhodnutia. Organizácia si však uvedomuje si aj opačnú stranu mince tejto zmeny.

Zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva

„Aj naďalej zostáva najdôležitejšie, aby sudcovia najmä jasne a zrozumiteľne odôvodňovali rozhodnutia priamo v nich. Vyjadrenia ku kauze nad rámec rozhodnutia môžu prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva v očiach verejnosti, ale môžu byť aj zneužité,“ vysvetlil Ivančík s tým, že sa to sa môže stať najmä v prípade, ak sa budú vyjadrenia vzťahovať skôr na emocionálnu rovinu ako na právne odôvodnenie.

TIS vníma kladne aj verejnú voľbu ústavných sudcov či väčšiu ochranu postupnej voľby sudcov, aby nedošlo k ovládnutiu inštitúcie v priebehu jedného obdobia.

„S ohľadom na úpravy Ústavy SR na poslednú chvíľu a bez širšej celospoločenskej diskusie uvádzame, že ide o nebezpečné konanie, nakoľko sa mení základný zákon štátu. Ten by v demokratickej spoločnosti nemal byť kusom papiera, ale skutočne základnou legislatívnou normou, ktorá sa mení iba v nevyhnutných prípadoch a na základe potrebnej diskusie a konsenzu,“ uzavrela TIS.