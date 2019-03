Skupina migrantov uniesla loď, ktorá ich zachránila v Stredozemnom mori

VALLETTA 28. marca (WebNoviny.sk) – Skupina migrantov uniesla nákladnú loď, ktorá ich zachránila v Stredozemnom mori, a prinútila jej posádku, aby zmenila smer a namiesto do Líbye sa plavila do Európy.

Informovali o tom talianske a maltské úrady. Loď smeruje k Malte a talianskemu ostrovu Lampedusa. Vlády oboch krajín sa zaviazali, že zabránia plavidlu vstup do ich teritoriálnych vôd.

Turecký tanker El Hiblu 1

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini identifikoval loď ako turecký tanker El Hiblu 1. Loď podľa neho zachránila zhruba 120 ľudí.

Politik nazval incident „prvým činom pirátstva na otvorenom mori s migrantmi“ ako údajnými únoscami. Salvini tiež uviedol, že počasie v oblasti nie je dobré a nie je zatiaľ jasné, či sa tanker priblíži k Malte či Lampeduse. „Zabudnite na Taliansko,“ odkázal zároveň migrantom na lodi.

Nemenovaný predstaviteľ maltskej armády sa pre tamojšie médiá vyjadril, že je na lodi 108 migrantov a Malta unesenému tankeru neumožní priplávať do jej vôd. Maltské ozbrojené sily zase v stredu v noci informovali, že vojenský personál je v pohotovosti a tanker sa zatiaľ stále nachádza v líbyjských teritoriálnych vodách.

Ľudia utekajúci pred peklom

Podľa talianskych médií posádka tankera zachránila migrantov šesť míľ od pobrežia Líbye a plánovala ich tam zobrať, migranti však následne prevzali kontrolu nad loďou. Ďalšie informácie o únose nie sú známe alebo ich ťažko potvrdiť, keďže je loď stále na mori. Informácie o stave posádky El Hiblu 1 zatiaľ tiež nie sú dostupné.

Súkromná skupina Mediterranea, ktorá monitoruje ako sa vlády správajú k migrantom a prevádzkuje aj záchrannú loď, vyzvala na súcit so skupinou na unesenom tankeri. Ako uviedla, dúfa, že európske štáty budú konať „v mene základných práv“ a pamätať na to, že ide o „ľudské bytosti utekajúce pred peklom“.

Migrácia do Európy poklesla

Masová migrácia do Európy od roku 2015 značne poklesla. Migranti, ktorí sa usilujú dostať do Európy cez Stredozemné more, okrem nebezpečnej cesty na vode čelia aj riziku, že ich zastaví líbyjská pobrežná stráž, ktorá ich pošle do detenčných centier v Líbyi. Tie sú podľa ľudskoprávnych skupín bezútešné miesta, kde sú migranti údajne vystavovaní rutinnému zneužívaniu.

Členské štáty Európskej únie (EÚ), ktoré čelia domácej opozícii voči prijímaniu migrantov, sa rozhodli, že značne znížia počet operácií EÚ v Stredozemnom mori s tým, že stiahnu svoje lode a v misii budú pokračovať len zo vzduchu.