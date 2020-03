Skupina OneRepublic sa so svojimi najväčšími hitmi predstaví v Bratislave

Koncertná jeseň na Slovensku sa rozrastá o ďalšiu zahraničnú hviezdu. Celosvetovo obľúbená americká pop-rocková skupina OneRepublic si to do Bratislavy namieri už v novembri tohto roka. Návštevníkom ponúknu najúspešnejšie skladby naprieč svojou úspešnou hudobnou kariérou.

Šestica fešákov, ktorá sa prostredníctvom mnohých úspešných hitov stala za posledné roky idolom mnohých priaznivcov súčasnej modernej muziky, v marci štartuje koncertné turné po Európe. Skvelou správou pre slovenských fanúšikov je aj ohlásenie koncertu aj v Bratislave. LIVE IN CONCERT pod taktovkou OneRepublic sa uskutoční 10. novembra 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Americká pop-rocková skupina OneRepublic sa preslávila vďaka spolupráci s producentom Timbalandom a ich spoločnej skladbe Apologize, ktorej sa predalo viac ako päť miliónov nosičov a na YouTube si pripísala vyše štvrť miliardy vzhliadnutí.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSM3w1v-A_Y

V priebehu svojej kariéry kapela predala viac ako 16 miliónov kópií albumov a veľkú popularitu potvrdila tiež úspechmi hitov Wherever I Go, Love Runs Out, All The Right Moves, Secrets, či Counting Stars. Setlist nadchádzajúceho turné bude vyskladaný práve najúspešnejšími piesňami z repertoáru tohto zoskupenia z Colorada, ako aj novinkami, ktorými fanúšikov neustále zásobujú.

https://www.youtube.com/watch?v=hT_nvWreIhg

V minulosti na Grammy nominovaná kapela aktuálne znie v éteri slovenských rádií s najnovším singlom Wanted, na ktorom sa autorsky podielali mimo iných frontman skupiny i renomovaný skladateľ a textár Ryan Tedder, Brent Kutzle (Beyoncé/Ellie Goulding/Leona Lewis) a Tyler Spry, ktorý je dlhoročným spolupracovníkom OneRepublic či U2.

https://www.youtube.com/watch?v=N_qFfQ3xHCw

Zaujímavosťou a aj predpokladom skvelej šou je rovnako fakt, že všetci členovia hudobnej formácie OneRepublic – Ryan Tedder, Zach Filkins , Drew Brown, Brent Kutzle, Eddie Fisher a Brian Willett, sú multiinštrumentalisti hrajúci na niekoľko rozličných hudobných nástrojoch.

Frontman kapely Ryan Tedder, ktorý je zároveň skladateľomm a producentom, má na konte i niekoľko spoluprác s Camilou Cabello, Kygom, Jamesom Arthurem, Hailee Steinfeld, či legendárnymi Paulom McCartneym a U2.

Vstupenky na čerstvo ohlásené hudobné podujatie OneRepublic LIVE IN CONCERT, ktoré sa uskutoční 10. novembra 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, budú k dispozícii od piatka 6. marca 2020 od 10:00 hod. na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.