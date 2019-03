Skupina Para má nový videoklip k piesni Svadobná, prostredníctvom rúk odhaľujú najkrajší cit

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Bratislavská skupina Parapotešila svojich fanúšikov a prichádza s novým videoklipom k piesni Svadobná. Ide o skladbu z ich najnovšieho albumu Našou krajinou, ktorý uzrel svetlo sveta v lete minulého roka a za ten čas si získal veľa fanúšikov medzi verejnosťou a tiež medzi kritikmi.

Pieseň Svadobná je o vzťahu muža a ženy a patrí medzi najobľúbenejšie skladby nielen verejnosti, ale aj samotných interpretov.

Keďže sa chlapci zo skupiny Para snažia spievať o láske tak, ako to cítia, na základe vlastných skúseností, ide o vzťah bez patetických vecí a rušivých zbytočností. Autorom songu je skupina PARA, konkrétne hudbu zložili Jozef Rezník a Matúš Vallo, ktorý sa postaral aj o text piesne.

Láska vyjadrená dotykmi rúk

Výroby klipu sa autorsky chopil mladý režisér Michal Pusztay. Celý námet založil na intímnosti skladby Svadobná. Napriek konkrétnosti obrazov v texte pesničky sa podľa jeho vlastných slov chcel vyhnúť prílišnej vizuálnej opisnosti v samotnom videu.

Celý dej je zobrazený len cez gestá rúk a tak si divák môže do príbehu dosadiť seba alebo ktorúkoľvek tvár bude chcieť. V hlavných úlohách sa v klipe predstavili študenti herectva Kristína Špáčová a Jakub Jablonský.

Videoklip sa nakrúcal primárne v Bratislave a v okolí Malých Levárov. Pod vizuálnu stránku sa podpísal kameraman Nick Kollár. Produkčne bol zastrešený produkčnou spoločnosťou Toxpro a Romy Špaček.

https://www.youtube.com/watch?v=eSP2Ky4k0Fk

V námete išlo hlavne o ukázanie citlivej dejovej linky dvoch zamilovaných ľudí prostredníctvom vizuálne príjemných obrazov.

To sa vo výsledku premietlo do hry so svetlami, strihom a napriek limitovanej šírke záberov aj výberu lokácií. Kapela nakrútila všetky obrazy v jeden večer v Rooftop Bar Regal Burger, ktorý sa nachádza v centre Bratislavy.

„Snažili sme sa vyhnúť klišé a klasickému príbehu zamilovaného páru. Stavili sme na detaily a príbeh lásky je prerozprávaný prostredníctvom dotykov, ktoré sa pri zachytení celých postáv strácajú. Pritom práve vďaka dotykom cítime ten fyzický prejav a náklonnosť. V klipe sa nachádza veľa pekných záberov. Dúfam, že diváci budú mať príjemný vizuálny zážitok,“ vyjadril sa spevák skupiny Tomáš “Lasky“ Šedivý.

Koncertné turné naprieč Našou krajinou

Obľúbená skupina pri príležitosti vydania albumu Našou krajinou pripravuje turné po Slovensku a Česku s rovnakým názvom, ktoré sa uskutoční v marci a apríli 2019.

Návštevníci koncertnej šnúry odohrávajúcej sa až v jedenástich mestách, si tak budú môcť vypočuť nielen dvanásť skladieb z najnovšej štúdiovky, ale spolu s PAROU zaspievať aj najznámejšie hity zoskupenia, ako napríklad Abstinent, Otec, Doma dobre, ktoré počas ich 22-ročnej kariéry zľudoveli.

Pre bratislavských fanúšikov je tu dobrá správa. Keďže sa koncert v hlavnom meste beznádejne vypredal, skupina sa rozhodla pridať ešte jedno podujatie, ktoré sa bude konať dňa 3.4.2019 na rovnakom mieste ako to predchádzajúce.