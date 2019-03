Skupina Team na čele s Paľom Haberom sa svedomito pripravuje na turné

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská skupina Team na čele s Paľom Haberom sa zodpovedne pripravuje na blížiace sa turné.

„Odkedy hráme turné, uvažujem nad tým, že ich musíme vždy pripraviť a urobiť tak dobre, aby sme mohli ísť aj na ďalšie, a nie o rok či dva, ale skôr o tri, štyri. Takže načasovanie, ako to bude vyzerať, debaty s kapelou, ako prehodiť a upraviť niektoré veci, aby to bolo aj pre nás zaujímavé, kto to bude zvučiť, aké haly budeme hrať a aké vstupné nasadíme. V podstate všetko,“ uviedol Habera.

Záleží na zvuku aj na vizuále koncertov

Známeho speváka pritom podľa vlastných slov na prípravách baví doslova všetko. „Niekedy sú ale dni, keď nemám náladu a chcem si oddýchnuť. Vtedy sadnem do auta a medzi Bratislavou a Prahou cez slúchadlo a bluetooth s každým dve hodiny debatujem. Vtedy vyriešim najviac vecí. Keďže šoférujem sám, tak ma nikto neruší, môžem nad všetkým rozmýšľať. Takisto aj v hoteli na páse, keď robím kardio,“ prezradil líder.

Podľa gitaristu skupiny Dušana Antalíka si Team dávajú záležať nielen na zvuku, ale aj na vizuále jednotlivých koncertov. „Svojho času sme používali veľa footage záberov, teraz chceme od toho trochu ustúpiť a pripraviť viac reálnych záberov. Doba sa mení a je to trendové. Snažíme sa o modernejšiu, súčasnú scénu, len to berie veľa času a nervov,“ podotkol.

Nápady na nové skladby

Šou zároveň postavia na ich najznámejších hitoch. „Každá kapela, ktorá sa dostane do určitého stupňa vývoja, je odsúdená na to hrať tie najväčšie hity. Keď hrá kapela niečo, čo je neopočúvané, automaticky ide nálada dole. V tých halách cítite neskutočnú energiu a každý jej posun,“ priblížil Antalík.

„Nápadov na nové skladby máme pritom dosť, neviem, či sme zmierení s tým, že do konca života budeme hrať pesničky ako Držím ti miesto, Reklamu na ticho a všetky tie, ktoré musíme zahrať, aj keď je to vlastne šťastie, že máme skladby, na ktoré ľudia čakajú… Prídu si zaspomínať na svoje detstvo, na prvé lásky… Pocit nostalgie a toho, že chcem byť zase mladý, bude vždy fungovať,“ poznamenal Habera.

Skupina Team sa na slovenskom turné predstaví po troch rokoch. Začiatkom leta zahrajú prvých päť koncertov a v novembri zavítajú ešte do Bratislavy.