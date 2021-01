Skupina VELUX a spoločnosť Schneider Electric sa stávajú partnermi v oblasti obnoviteľnej energie

Skupina VELUX a Schneider Electric dnes oznámili, že budú v partnerstve pokračovať v zmluvách o nákupe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (Power Purchase Agreements – PPA). Týmto sa podporí úsilie vedúceho svetového výrobcu strešných okien o splnenie záväzku 100 % obnoviteľnej elektriny (RE100) do roku 2023, ktorý je súčasťou cieľa skupiny VELUX dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030.

Dohoda umožní rozvoj nových projektov VELUX v oblasti obnoviteľnej energie v celej Európe, pričom spoločnosť Schneider Electric bude vystupovať v procese obstarávania ako poradca kupujúceho s kompletnými službami. Primárnou motiváciou skupiny VELUX je dosiahnuť cieľ RE 100 a priniesť do siete novú obnoviteľnú energiu.

Toto úsilie je súčasťou záväzku skupiny VELUX stať sa stopercentne uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou (rozsah 1 a 2) a znížiť emisie uhlíka v celom svojom hodnotovom reťazci (rozsah 3) o polovicu do roku 2030. Spoločnosť zároveň eliminuje celú historickú uhlíkovú stopu skupiny od založenia v roku 1941 prostredníctvom projektov na ochranu lesov, v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF). Očakáva sa, že tieto aktivity podporia celkový záväzok skupiny VELUX dosiahnuť do roku 2041 celoživotnú uhlíkovú neutralitu.

Nákup energie bude založený na kombinácii zdrojov založených na čistých technológiách s cieľom dlhodobého nákupu za pevnú cenu. Systém PPA poskytne producentom obnoviteľnej energie dôležitú referenciu v oblasti zabezpečovania novej a čistej energie. Pre VELUX poskytne PPA stabilitu a predvídateľnosť cien elektriny a umožní dosiahnuť ciele v znížení emisií skleníkových plynov v rozsahu 2.

Skupina VELUX sa snaží pokračovať v nových nedotovaných projektoch obnoviteľnej energie v krajinách EÚ. Zabezpečuje pridávanie čistej energie do siete, a tým nahradzuje tradičnú energiu vyrobenú na báze fosílnych palív.

„Planéta čelí klimatickej a ekologickej kríze. Zaviazali sme sa, že sa budeme usilovať o udržateľnejšiu budúcnosť,“ hovorí Jörn Neubert, viceprezident skupiny VELUX. „Sme hrdí na to, že sme medzi prvými na svete, prví v stavebníctve, kto prevezme zodpovednosť za minulé aj budúce emisie uhlíka prostredníctvom nášho záväzku celoživotnej uhlíkovej neutrality. Partnerstvo so Schneider Electric je toho dôležitou súčasťou.“

„Je mi cťou spolupracovať so skupinou VELUX na ich ceste k urýchleniu dekarbonizácie pomocou obnoviteľnej energie,“ hovorí Philippe Diez, viceprezident Schneider Electric pre energetiku a udržateľnosť pre región EMEA. „Skupina VELUX je ambicióznym priekopníkom aktivít v oblasti podnikového prostredia. Prevziať zodpovednosť nielen za minulý vplyv, ale aj za budúce emisie je inovatívne a inšpiratívne. Sme nadšení, že môžeme urýchliť splnenie ich cieľov v oblasti klímy a podporiť ich záväzok dosiahnuť do roku 2041 celoživotnú uhlíkovú neutralitu.“

Nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov je súčasťou záväzku skupiny VELUX odstrániť závislosť spoločnosti od energie vyrobenej z fosílnych palív. Prvé kroky smerujú k zlepšeniu energetickej efektívnosti vo všetkých prevádzkach, ako aj na zabezpečenie vykurovania založeného na lokálnych obnoviteľných zdrojoch s využitím solárnych článkov. Takto by skupina VELUX mala do roku 2030 dosiahnuť ambiciózny cieľ s nulovým obsahom uhlíka vo všetkých prevádzkach.

O skupine VELUX

Už skoro 80 rokov skupina VELUX vytvára lepšie životné prostredie pre ľudí na celom svete; lepším využívaním denného svetla a čerstvého vzduchu cez strechu. Náš produktový program zahŕňa strešné okná a modulárne strešné okná, dekoračné žalúzie, výrobky proti slnečnému žiareniu a rolety, ako aj inštalačné riešenia a riešenia pre inteligentnú domácnosť. Tieto výrobky prispievajú k zabezpečeniu zdravého a udržateľného vnútorného prostredia pre prácu a učenie, ako aj pre zábavu. Sme globálna spoločnosť – s výrobou a predajom vo viac ako 40 krajinách, ktorá zamestnáva 11 500 zamestnancov. Skupinu VELUX vlastní spoločnosť VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú v plnom rozsahu vlastnia neziskové, charitatívne nadácie (NADÁCIA VELUX) a rodina zakladateľov. V roku 2019 dosiahol VKR Holding celkové tržby 2,9 miliárd eur a NADÁCIA VELUX darovala 178 miliónov eur na charitatívne programy. Viac informácií nájdete na www.velux.com

O spoločnosti Schneider Electric

Poslaním spoločnosti Schneider Electric je umožniť všetkým, aby čo najlepšie využívali energiu a zdroje, premostením pokroku a udržateľnosti pre všetkých. Hovoríme tomu ‘‘Life Is On‘‘. Našim poslaním je byť digitálnym partnerom pre udržateľnosť a efektívnosť. Riadime digitálnu transformáciu integráciou popredných svetových procesných a energetických technológií, produkty prepájajúce koncové zariadenia s cloudom, ovládacie prvky, softvér a služby počas celého životného cyklu, do integrovaných riešení pre domácnosti, budovy, dátové centrá, infraštruktúru a priemysel. Sme najlokálnejšia z globálnych spoločností. Sme zástancami otvorených štandardov a ekosystémov s partnermi, ktorí s nami zdieľajú naše ciele, ako aj inkluzívne a pevné hodnoty.

