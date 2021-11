Skupina VELUX prijala záväzok k vytvoreniu udržateľných budov a komunít

Ako môže architektonické riešenie budov vytvárať pohodu pre ľudí a planétu? Koncepcia udržateľných budov a komunít Build for Life (Budovanie pre život) sa zameriava na viaceré výzvy v stavebníctve a vychádza z nového spôsobu uvažovania o našich nových a súčasných miestach na bývanie.

Čo keby sme mohli žiť udržateľnejšie, zdravšie a viac komunitne prepojení? Je to jedna z niekoľkých zásadných otázok, ktorými sa zaoberá koncepcia Build for Life, ktorú 15. 11. 2021 spoločnosť VELUX predstavila na konferencii Build for Life. Jej základom je pevné odhodlanie ukázať, ako je možné stavať udržateľne a umožniť príjemnejšie a zdravšie bývanie.

Koncepcia Build for Life vychádza z poznania, že spôsob, akým dnes staviame, má obrovský vplyv nielen na ľudí, ale aj na ekosystémy nevyhnutné pre náš život. Poskytuje kompas pre projektantov, urbanistov a odborníkov v stavebníctve a predstavuje návrhy, ako riešiť niektoré z najpálčivejších problémov, ktorým čelíme:

Životné prostredie: Samotné budovy sú zodpovedné za približne 39 % celosvetových emisií CO2 a 40 % svetovej populácie potrebuje nové bývanie (UNEP, 2015), pričom na zmiernenie klimatickej krízy musíme do roku 2050 dosiahnuť čisté nulové emisie. Použitím materiálov s nízkym vplyvom na životné prostredie a zameraním sa na posúdenie životného cyklu budovy by sme mohli uspokojiť dopyt po zvýšenom počte bytov bez vyčerpania zdrojov Zeme.

Zdravie: Až 90 % nášho času trávime v interiéri, ale nevytvárame zdravú vnútornú klímu tým, že v našich budovách uplatňujeme logiku univerzálnych riešení a robíme kompromisy v kvalite stavebných materiálov. Projektovaním podľa zásad zdravého vnútorného prostredia a zdravých materiálov môžeme vytvárať budovy, ktoré nielenže znižujú chorobnosť, ale dokonca zlepšujú zdravie.

Cenová dostupnosť: Predpokladá sa, že do roku 2050 bude v mestách žiť o 2,5 miliardy viac ľudí. Zároveň vo väčšine miest na svete dochádza neustále k výraznému zvyšovaniu cien nehnuteľností, čo vedie k nedostupnosti bývania pre ľudí, ktorým by to najviac pomohlo. Projektovaním bytov so zameraním na cenovú dostupnosť, spoločné bývanie a nové obchodné modely by sme mohli sprístupniť bývanie ľuďom, ktorí z neho budú mať najväčší úžitok.

Komunita: Hoci žijeme bližšie pri sebe a sme prepojení viac než kedykoľvek predtým, cítime sa často oveľa osamelejší, úzkostlivejší a vystresovaní. Napríklad, každý piaty človek v Dánsku túži po živote v komunite a pocite spolupatričnosti. Práve dizajn zastavaných území, ktorý podporuje zdieľanie, participáciu, budovanie identity a pocit bezpečia, a tým aj komunitný život, je cestou, ako zvýšiť pohodu, zlepšiť celkové zdravie, a zároveň zmierniť pocity úzkosti, osamelosti a stresu.

„Domy a komunity by mali vychádzať z princípov zdravého dizajnu, aby boli navrhnuté nielen pre ľudí, ale aj pre planétu. Build for Life je viac než len dizajnová koncepcia, je to spôsob myslenia a života,“ vysvetľuje Lone Feifer, riaditeľka pre trvalo udržateľné budovy skupiny VELUX.

Koncepcia Build for Life je regeneračným prístupom k nášmu budúcemu zastavanému prostrediu

Spoločnosť VELUX spúšťa Build for Life ako súčasť svojej širšej stratégie udržateľnosti a ako príspevok k cieľu OSN SDG11 (Udržateľné mestá a komunity), čím posúva svoje viac ako 18-ročné osvedčené postupy v oblasti udržateľných budov na novú, vyššiu úroveň.

Koncepcia je podrobnejšie opísaná v modeli Compass, ktorý načrtáva sedem strategických hnacích síl (flexibilita, kvalita, životné prostredie, zdravie, komunita, lokálnosť, cenová dostupnosť), ktoré by mali usmerňovať proces výstavby a budovania. Tieto faktory umožňujú spolupracovníkom z rôznych odvetví držať sa pri stavaní a transformácii budov pre budúcnosť jednoduchého otvoreného rámca.

Foto: VELUX

Koncepcia Build for Life presahuje rámec projektovania tým, že vytvára nový spoločný jazyk a spôsob myslenia zameraný na celé odvetvie. Vychádza pri tom z presvedčenia, že len spoluprácou v rámci celého odvetvia dokážeme dosiahnuť zdravšie a udržateľnejšie bývanie pre všetkých.

Model Compass bol vytvorený v spolupráci s architektmi z architektonického štúdia EFFEKT, inžiniermi zo spoločnosti MOE, spoločnosťou LeaderLab a skupinou VELUX. Compass je zamýšľaný ako partnerská platforma a vyzýva ďalších partnerov s podobnými víziami, aby boli priekopníkmi zmien v zastavaných územiach.

Vedenie príkladom: Zásady pre miesta na bývanie

Skupina VELUX spolu s partnermi z architektonického štúdia EFFEKT a inžiniermi zo spoločnosti MOE vypracovala päť zásad pre príklady z praxe, aby ukázala, ako stavať udržateľne. Zásady vychádzajú z typickej trhovej referenčnej hodnoty a v porovnaní s ňou opisujú rôzne zlepšenia a zníženia. Zásady sa týkajú aspektov zdravia, škálovateľnosti, zdieľania, jednoduchosti a prispôsobivosti.

Foto: VELUX

