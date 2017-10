Skupine AAA AUTO sa darí, tento rok predá celkovo 76 000 vozidiel

BRATISLAVA 4. októbra 2017 (WBN/PR)

Rok 2018 bude v jej značke zánovných áut Mototechna v znamení inovácií

Podľa aktuálnych výsledkov spoločnosť AAA AUTO tento rok zvýši predaje na 76 000 ojazdených vozidiel, čo zodpovedá nárastu o 10 % oproti minulému roku. Jej značka Mototechna sa v budúcom roku stane laboratóriom pre inovácie. Tie budú prichádzať naprieč všetkými činnosťami spoločnosti, od výkupu, cez predaj, financovanie, až po zákaznícky servis alebo celkovú prevádzku spoločnosti.

„Predaje v rámci skupiny AAA AUTO dosiahli za prvé tri kvartály roka 2017 viac ako 57 000 vozidiel, čo je oproti minulému roku nárast o 9 %. Od marca tohto roka držíme predaje v priemere vyše 6 600 áut mesačne. Vďaka týmto výsledkom môžeme optimisticky odhadnúť, že celoročný objem predajov oproti minulému ruku bude vyšší o 10 %, čo by nás malo veľmi tesne priblížiť k hranici 76 000 predaných áut. Dostaneme sa tak bližšie k absolútnemu rekordu 80 000 predaných áut, ktorý padol v roku 2007, čo bol posledný rok pred krízou. Konkrétne na Slovensku očakávame v tomto roku predaje vo výške takmer 18 000 áut,“ uviedla generálna riaditeľka AAA AUTO International Karolína Topolová.

Zároveň minulý mesiac privítala spoločnosť AAA AUTO svojho dvojmiliónteho zákazníka. Stalo sa tak v roku, kedy najväčší predajca ojazdených vozidiel v strednej Európe oslavuje štvrťstoročie existencie. V priebehu posledných dvadsiatich piatich rokov sa v rámci skupiny predalo vozidlo miliónu ľudí a rovnaký počet zákazníkov si jazdený automobil kúpil. Celkový počet zákazníkov AAA AUTO sa tak priblížil k dvom pätinám obyvateľov Slovenska.

K najpredávanejším vozidlám spoločnosťou AAA AUTO na Slovensku patrí Škoda Octavia, nasledovaná Škodou Fabia, Volkswagenom Passat a Golfom. Najobľúbenejšia je motorizácia 2.0 TDI, karoséria v prevedení hatchback, benzínový pohon a manuálna prevodovka. Ďalej pokračuje rast obľuby SUV-čiek, a to dokonca aj medzi tými skôr narodenými.

Narastajúcej obľube sa tešia aj tzv. zánovné autá, ktoré sú charakterizované nízkym nájazdom a vekom. Majú parametre nových vozidiel, ale cenu až o 40 % nižšou ako nové vozidlá. „Prostredníctvom našej značky Mototechna, ktorá sa špecializuje na predaj tohto typu vozidiel sme za dobu piatich rokov od jej znovuobnovenia predali v Čechách a na Slovensku už 35 000 automobilov, z toho 6 900 v tomto roku. V roku 2018 plánujeme v oboch krajinách prekročiť hranicu 20 000 vozidiel, z toho 4 600 by malo byť predaných na Slovensku. S tým súvisí aj zvyšovanie ponuky, ktorá by mala do konca roka 2018 dosiahnuť až 500 áut. Taktiež pripravujeme aj samostatné pobočky, prvé by sa mali objaviť v Bratislave a Prahe,“ komentuje plány strategický konzultant pre Mototechnu Stanislav Gálik.

Značka Mototechna sa zároveň stane pre AAA AUTO laboratóriom pre inovácie. Bude ich zavádzať ako prvá a testovať ich úspešnosť. Inovácie budú prichádzať naprieč všetkými činnosťami spoločnosti, od výkupu, cez predaj, financovanie, až po zákaznícky servis alebo celkovú prevádzku spoločnosti. „Momentálne pripravujeme možnosť operatívneho leasingu pre firmy. Chystáme finančný produkt pre fyzické osoby, ktoré budú mať možnosť využívať rovnaké podmienky ako pri operatívnom leasingu,“ vysvetľuje Gálik.

Prostredníctvom značky Mototechna poskytuje spoločnosť AAA AUTO už rok vozidlá Slovenskému futbalovému zväzu a vyjadruje tak podporu slovenskému národnému tímu na jeho ceste kvalifikáciou na MS 2018. „Po roku vzájomnej spolupráce, 1 200 000 najazdených kilometroch a cez stovku zapožičaných autách môžem povedať, že naša spolupráca funguje veľmi dobre. Jazdíme stále v nových autách, AAA AUTO nám ich mení každého pol roka, prípadne po najazdení 15 000 km. Aktuálne prebieha už tretia vlna výmen, takže začíname jazdiť zasa na úplne nových vozidlách,“ hodnotí spoluprácu prezident SFZ Ján Kováčik. Zväz aktuálne využíva 50 vozidiel od hatchbackov až po SUV-čka, jedná sa napríklad o modely Opel Astra, Opel Mokka, Kia Ceed, Kia Sportage, Ford Focus, Renault Megan či Volkswagen Passat.

Mototechna využíva vozidlá jazdené SFZ ako jeden zo zdrojov zánovných vozidiel vo svojej ponuke. Ďalšími zdrojmi sú spolupráce s množstvom predajcov, leasingovými spoločnosťami a ďalšími firemnými zákazníkmi. „Vďaka dlhoročnému partnerstvu máme nastavený špeciálny VIP výkupný systém, kedy vzájomne dokážeme reagovať na dopyt v rádoch minút, a navyše máme istotu, že vykupujeme overené vozidlá. Skupujeme automobily najžiadanejších modelov aj výbav, aby sme si zaistili odbyt. To je naša výhoda oproti predajcom nových áut, ktorí sekundárne predávajú práve zánovné vozidlá, no bez skúsenosti s trhom ojazdených automobilov nedokážu ponúkať vozidlá v takej výbave, po ktorej je aktuálne dopyt,“ uzatvára Gálik.