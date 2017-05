Skupinka evanjelikálov upálila ženu, vyháňala z nej démonov

MANAGUA 10. mája (WebNoviny.sk) – Za upálenie mladej ženy s údajným cieľom vyhnať z nej démonov odsúdili v Nikarague evanjelikálneho pastora a ďalších štyroch členov jeho náboženskej komunity na 30-ročné tresty.

Za vraždu 25-ročnej ženy dostali všetci po 30 rokov väzenia, pričom šesťročné tresty navyše súd udelil štyrom z nich aj za únos. Všetci však strávia vo väzení iba po 30 rokov, čo je horná hranica trestu v Nikaragui, poznamenáva denník Diario de Pontevedra.

Všetci odsúdení, medzi ktorými sa nachádzajú aj ženy, majú menej než 30 rokov. Najmladším z nich je 23-ročný pastor Juan Gregorio Rocha Romero.

Päticu z protestantského zoskupenia Visión Celestial usvedčili zo zodpovednosti za februárovú smrť vidiečanky ešte minulý týždeň. Podľa prokuratúry obvinení priviazali ženu v noci o drevený stĺp, pred ktorým zapálili oheň. Na to sa odobrali modliť sa, avšak zakrátko jeden z členov skupiny oznámil ostatným, že mal zjavenie, podľa ktorého treba ženu hodiť do ohňa, aby ju oslobodili od démonov. To aj spoločne urobili, napriek volaniu ženy o pomoc. Žena utrpela popáleniny na 80 percentách tela a zraneniam o týždeň v nemocnici v Manague podľahla.