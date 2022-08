Skupinu turistov na Kriváni zasiahol blesk, zasahoval vrtuľník (video)

Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Popradu v pondelok popoludní smerovala k vrchu Kriváň, odkiaľ im nahlásili zásah bleskom do skupiny turistov z Poľska. Jeden neprežil.

Ako informovala hovorkyňa AIR – Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková, na palubu vrtuľníka sa pridal aj horský záchranár. Po prílete k miestu nešťastia bola lekárka spolu s horským záchranárom do terénu vysadená pomocou navijaka. „Medzi skalami ležal nehybne jeden muž, ktorý už, žiaľ, nejavil žiadne známky života a lekárka u neho mohla skonštatovať len úmrtie,“ uviedla Hopjaková.

Druhého, 33-ročného turistu, po zásahu odhodilo, pričom utrpel úraz v oblasti tváre a chrbtice. So záchranármi komunikoval, no na okolnosti nehody si nepamätal a bol dezorientovaný. Záchranári ho pripravili na evakuáciu z miesta pomocou transportnej siete, počas medzipristátia mu lekárka doplnila ďalšiu liečbu a následne bol v stabilizovanom stave prevezený do nemocnice v Poprade.