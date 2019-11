Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils poslalo skúseného brankára Coryho Schneidera na farmu do Binghamtonu v AHL, aby sa tam pokúsil zlepšiť svoju formu. Schneider má ročný plat na úrovni šiestich miliónov dolárov, no v tejto sezóne odchytal za „diablov“ len päť zápasov.