Skvapalnený zemný plyn môže prispieť k zníženiu emisií, testovacie jazdy uskutočnili i na Slovensku

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Skvapalnený zemný plyn (LNG) môže prispieť k diverzifikácii palív používaných v doprave a znížiť emisie skleníkových plynov lodí a ťažkých nákladných vozidiel.

„Za predpokladu, že do roku 2040 bude celosvetovo v prevádzke šesť tisíc veľkých lodí poháňaných LNG palivom a v EÚ bude dovtedy jazdiť 480 tisíc nákladných vozidiel na LNG, mali by sa emisie skleníkových plynov v lodnej doprave znížiť o 132 miliónov ton,“ uvádza sa v štúdii, ktorú spracovala spoločnosť Shell v spolupráci s Nemeckým strediskom pre letectvo a kozmonautiku a Technickou univerzitou v Hamburgu.

Významné zníženie emisií

Celé odvetvie dopravy v Nemecku v súčasnosti produkuje približne 166 miliónov ton skleníkových plynov. „V lodnej doprave vidíme veľký potenciál LNG paliva predovšetkým pri kontajnerových lodiach, ktoré kvôli vysokým energetickým nárokom spotrebúvajú významné množstvo paliva. Pri lodiach pre osobnú prepravu bude naopak využitie LNG skôr novinkou. Nahradením ťažkých vykurovacích olejov skvapalneným zemným plynom by mohlo spôsobiť významné zníženie emisií,“ uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Shell v Nemecku Jörg Adolf.

V komerčnej cestnej doprave je LNG palivo podľa neho vhodné pre ťažké nákladné vozidlá ako náhrada motorovej nafty. „Aby sa však dosiahlo výraznejšie zníženie emisií, potrebujeme LNG získavať z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad Bio-LNG,“ vysvetľuje odborník na dopravu Andreas Lischke z Nemeckého strediska pre letectvo a kozmonautiku.

Dobrá alternatíva

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) odhaduje, že medzinárodný obchod s plynom vzrastie do roku 2040 o dve tretiny, pričom viac ako 80-percentný podiel na tomto raste bude mať práve LNG. V súčasnosti sa LNG na spotrebe zemného plynu podieľa 8 až 9 percentami, ale do roku 2040 by tento podiel mohol narásť na približne 14 %.

S využívaním LNG v doprave sa počíta aj na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a spoločnosti Danube LNG, Iveco a Scania v rámci projektu fueLCNG uskutočnili emisné testy a testovacie jazdy nákladných ťahačov s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) v reálnych zákazníckych podmienkach.

„Výsledky ukazujú veľmi dlhé dojazdy na jedno natankovanie, nízke náklady na kilometer, komfort z tichšej jazdy a nízku emisnú záťaž pre prírodu. Dopravcovia hodnotia LNG ako cestu k splneniu sprísňujúcich sa emisných požiadaviek v EU a ako dobrú alternatívu k tradičným dieselovým pohonom,“ uviedol koncom vlaňajška hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Dosiahnutie plnenia cieľov Európskej únie

Projekt fueLCNG získal podporu Európskej únie z Nástroja na prepájanie Európy. „Rozšírenie využívania zemného plynu v doprave je cestou na dosiahnutie plnenia cieľov Európskej únie v oblasti klimatických zmien a zmiernenia ich dôsledkov. CNG a LNG predstavujú ekologickú alternatívu k tradičným motorovým palivám,“ uviedol generálny riaditeľ SPP Štefan Šabík.

Cieľom projektu fueLCNG je priniesť verejnosti novú a modernú infraštruktúru štrnástich čerpacích staníc CNG a troch čerpacích staníc LNG na hlavných koridoroch na Slovensku.