Aktualizované: Skvelá Kužmová postúpila v Hertogenboschi do semifinále

aktualizované 15. júna 19:02

HERTOGENBOSCH 15. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA International 2018 Rosmalen Grass Court Championships na tráve v holandskom Hertogenboschi (dotácia 250 000 eur).

Vyrovnala svoj najlepší výsledok

V piatkovom zápase štvrťfinále si Kužmová suverénne poradila s rovnako nenasadenou nemeckou kvalifikantkou Antoniou Lottnerovou za 68 minút 6:3, 6:2. Slovenka zahral osemkrát eso a využila 3 zo 7 brejkových príležitostí. Sama odvrátila obe šance súperky na zisk jej podania.

Dvadsaťročná Slovenka pri svojom podaní premenila prvý mečbal a postupom do semifinále vyrovnala svoj najlepší výsledok na ženskom profiokruhu z februárového turnaja rovnakej kategórie WTA International v Budapešti. Súperkou Kužmovej v boji o postup do finále bude Belgičanka Kirsten Flipkensová.

Nové kariérne maximum

Zverenka trénera Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová už má v Hertogenboschi istotu prémie 9274 eur pred zdanením a 110 bodov do rebríčka. V ňom patrila dravej Košičanke pred podujatím v Hertogenboschi 81. pozícia, už pred štvrťfinále virtuálne poskočila na 74. priečku a pred semifinále dokonca na 66. pozíciu, čo je pre ňu nové kariérne maximum.

„Bol to viac bojovný výkon, aj trochu nervóznejší, lebo to bolo také povinné víťazstvo. Viki to však zvládla super, podržal ju servis a výborne zahrala v ťažkých stavoch. Súperke veľmi nedovolila tvoriť vo výmenách, lebo sama diktovala hru. Takže maximálna spokojnosť a už sa tešíme na Flipkensovú,“ uviedol tréner Michal Mertiňák pre agentúru SITA.

Kužmová v oficiálne prvom zápase proti Lottnerovej (148. v renkingu) v úvodnom sete ušla z 1:1 na 4:1 a výhodu jedného brejku si podržala až do konca. Za stavu 5:3 nevyužila dva setbaly pri servise súperky, ale tretí pri svojom podaní už premenila na zisk setu 6:3. V druhom sete bola slovenská hráčka suverénna. prvý gem povolila súperke za stavu 2:0 a druhý pri 5:1.