Aktualizované: Skvelá Magdaléna Rybáriková na Wimbledone vyradila svetovú trojku

aktualizované 6. júla o 19:23

LONDÝN 6. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková senzačne zvíťazila za 137 minút 3:6, 7:5, 6:2 nad jasne favorizovanou Češkou Karolínou Plíškovou nasadenou ako treťou vo štvrtkovom zápase 2. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne. Na Centre Courte pritom zaostávala o set a brejk. Bol to premiérový vzájomný duel.

Rybáriková už má istotu 130 bodov do hodnotenia a prémie 90 000 libier pred zdanením. V boji o svoj dosiaľ najlepší výsledok na Majors bude v sobotu čeliť ukrajinskej rovesníčke Lesii Curenkovej (35.), ktorú pred desiatimi rokmi zdolala na antukovom podujatí ITF v Dnepropetrovsku 6:4, 4:6, 6:4.

“Proti Karolíne to bolo nesmierne náročné, hrala veľmi dobre. Nepociťovala som prehnanú sebaistotu a teraz som dosť bez slov. Cítim sa však úžasne. Je to výnimočné. Mám za sebou dve operácie a nehrala som sedem mesiacov. Som teda primerane hrdá na to, čo sa mi podarilo dosiahnuť. Mám za sebou zložité obdobie a môj kouč predznamenal, že príde čosi dobré. Toto je ono! Či môžem vyhrať celý Wimbledon? Neuvažujem nad tým, bolo by to veru značne ťažké,” povedala Rybáriková v interview ešte na dvorci.

Obe nastrieľali po 6 es, Slovenka urobila 1 dvojchybu, Češka 2. Postupujúca zvládla 25 z 36 zákrokov pri sieti, zdolaná iba 13 z 32. Rybáriková mala pomer “winnerov” a nevynútených chýb 33:26, Kar. Plíšková 28:28. Na jednotlivé fiftíny to napokon dopadlo 99:94.

Plíškovej sa v Londýne nedarí

Rybáriková už má istotu 130 bodov do hodnotenia a prémie 90 000 libier pred zdanením. V boji o svoj dosiaľ najlepší výsledok na Majors bude v sobotu čeliť ukrajinskej rovesníčke Lesii Curenkovej (35.), ktorú pred desiatimi rokmi zdolala na antukovom podujatí ITF v Dnepropetrovsku 6:4, 4:6, 6:4.

Ak by sa Rybáriková dostala do osemfinálového 4. kola, určite by ju v ňom nečakala nasadená protivníčka. Do úvahy prichádzajú Chorvátka Petra Martičová a Kazaška Zarina Dijasová. Rybáriková sa v nezáväznom online prepočte posunula na 72. miesto.

Dvadsaťpäťročná Kar. Plíšková je úradujúcou finalistkou rovnako hodnotných newyorských US Open a víťazkou minulotýždňového prípravného turnaja na tráve v Eastbourne, ale v britskej metropole sa zverenkyňa Davida Kotyzu ešte nikdy nedostala aspoň medzi 32 najlepších, zostáva to v platnosti.

Rybáriková má formu

Dvadsaťosemročná piešťanská rodáčka Rybáriková oficiálne figuruje na 87. priečke v singlovom renkingu WTA k 3. júlu.

Dvadsaťpäťročná Kar. Plíšková je úradujúcou finalistkou rovnako hodnotných newyorských US Open a víťazkou minulotýždňového prípravného turnaja na tráve v Eastbourne, ale v britskej metropole sa zverenkyňa Davida Kotyzu ešte nikdy nedostala aspoň medzi 32 najlepších, zostáva to v platnosti.

Bývalá 31. žena svetového rebríčka Rybáriková má na konte 25 triumfov z ostatných 27 stretnutí. V rámci toho získala trofeje na turnajoch ITF v Gifu, Fukuoke, Surbitone a Ilkley. V júli 2016 podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári. Ešte v marci figurovala na 453. pozícii v systéme.

Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková bola predvlani tiež v 3. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. Na Majors sa takto ďaleko dostala aj na US Open 2008 a 2009. Zo Sloveniek už v stredu postúpila do 3. kola osmička turnaja Dominika Cibulková, v piatok bude čeliť chorvátskej dvadsaťsedmičke “pavúka” Ane Konjuhovej.

V pondelok v 1. kole skončila Jana Čepelová, vo štvrtok sa v 2. kole ešte predstaví Kristína Kučová, skúsi prekvapiť Švajčiarku Timeu Bacsinszkú nasadenú ako devätnástu.

Wimbledon – dvojhra žien – 2. kolo:

Magdaléna Rybáriková (SR) – Karolína Plíšková (ČR-3) 3:6, 7:5, 6:2 za 137 minút