Skvelá Petrušová získala bronzovú medailu na európskych hrách v Minsku

aktualizované 27. júna 20:29

Reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek získali pre Slovensko bronzovú medailu z II. európskych hier v bieloruskom Minsku.

Popoludní napodobnila slovenský štvorkajak iba 19-ročná Mariana Petrušová v disciplíne K1 na 5-tisíc metrov, ktorá taktiež dopádlovala na bronzovej pozícii. Mladá pretekárka nestačila v konkurencii ďalších 18 žien len na domácu Marynu Litvinčukovú a Maďarku Dóru Bodonyiovú.

Minimálne štyri slovenské medaily

Petrušová zaostala za víťazkou o necelých osem sekúnd, pred štvrtou Írkou Jenny Eganovou však mala takmer polminútový náskok. Na EH 2019 už v sobotu získal striebro v behu na 100 metrov šprintér Ján Volko a istotu cenného kovu už má aj boxer Andrej Csemez.

Na premiérových EH v Baku 2015 získalo Slovensko spolu sedem medailí (1 – 3 – 3), z Bieloruska sa bude vracať minimálne so štyrmi.

Petrušová nečakala takýto výsledok

„Nečakala som, že to takto dopadne. Už som mala dobre rozbehnutých viacero pretekov na tejto vzdialenosti, ale vždy sa niečo pokazilo. Už som chcela dokázať, že na to mám. Myslím si, že medaila zo Svetového pohára v Poznani mi dodala sebavedomie a ďalšie skúsenosti, ktoré som zúročila v Minsku. Ľudia mi hovorila, že môžem získať cenný kov, ale pre mňa to bolo nepredstaviteľné. Vedela som však, že mám natrénované a napokon to vyšlo. Veľmi sa teším,“ uviedla Petrušová pre olympic.sk.