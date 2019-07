Skvelá Škachová vybojovala bronzovú medailu na MS pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome

Slovenská výprava získala prvú individuálnu medailu na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove.

V sobotňajšom dopoludňajšom programe vybojovala bronz medzi „dvadsaťtrojkárkami“ kanoistka Monika Škachová. Soňa Stanovská obsadila v rovnakej disciplíne vo finále desiatu priečku. Ďalšie dve slovenské lode stroskotali v semifinále.

Predviedla čistú jazdu

Škachová predviedla vo finále čistú jazdu a o dve priečky si vylepšila svoje semifinálové umiestnenie. V cieli ju klasifikovali na treťom mieste so stratou 4,89 s na víťaznú brazílsku favoritku Anu Satilovú. Druhá finišovala Ruska Alsu Minazovová, ktorú obrali o zlato štyri trestné sekundy.

Stanovská finálovú jazdu nezvládla, už na piatej bránke dostala päťdesiatsekundovú penalizáciu a prišla o šancu na dobrý výsledok. Simona Maceková nepostúpila do finále. Semifinálové vystúpenie síce zvládla bez jedinej trestnej sekundy, ale zaradila sa až na 24. priečku.

V súťaži kajakárov do 23 rokov malo Slovensko v sobotu iba jedného zástupcu. Dvadsaťdvaročný Jakub Stanovský absolvoval semifinálovú jazdu bez jediného dotyku s bránkou, ale od úvodu zaostával za najlepšími. V konečnom zúčtovaní obsadil 18. pozíciu so stratou 5,90 s. Od postupu do elitnej desiatky ho však delili viac ako dve sekundy.

Riešili aj problémy s vodou

Popoludní pokračuje sobotňajší program medailovými súbojmi v juniorskej kategórii. Dievčatá sa predstavia v disciplíne C1 a chlapci v K1. Slovensko budú reprezentovať Emanuela Luknárová, Ivana Chlebová, Ilja Buran, Matúš Štaffen a Matej Blaščík.

Semifinálové jazdy odštartujú o 14.00 h, finálové budú na programe od 16.35 h. Ešte predtým sa uskutoční finále kajakárov v kategórii 23 rokov, ktoré muselo byť preložené pre problémy s vodou v krakovskom kanáli.