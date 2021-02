Skvelá správa pre slovenský basketbal! Získal nového významného partnera stávkovú spoločnosť Niké

Jeden z najpopulárnejších halových športov na Slovensku má nového titulárneho partnera. Stala sa ním stávková spoločnosť Niké. Tá podporí mužskú aj ženskú reprezentáciu. Novinkou tiež je, že po novom sponzorovi ponesú názov aj obe ligové súťaže – mužská sa po novom bude nazývať Niké SBL a ženská Niké EXZ.

Niké a basketbal patria k sebe. Jasným dôkazom toho je dlhodobé partnerstvo s jedným z najúspešnejších mužských kolektívov BC Prievidza. Teraz jednotka na stávkovom trhu do svojho bohatého sponzoringového portfólia pridala celý slovenský basketbal.

„Žijeme náročnú dobu. Ovplyvnila chod každého odvetvia, športu nevynímajúc. My v Niké si to uvedomujeme. Od svojho vzniku, už 30 rokov razíme cestu aktívnej podpory slovenského športu. Pred niekoľkými dňami sme oznámili partnerstvo so Slovenským zväzom hádzanej, teraz v koncepte podpory tradičných loptových hier pokračujeme s basketbalom. Chceme byť pri zrode výnimočných talentov, sledovať ich napredovanie, víťazstvá a povzbudzovať ich na ich vzrušujúcej ceste,“ povedal v oficiálnom stanovisku generálny riaditeľ Niké, Doc. Ing. Otto Berger CSc.

Foto: Niké

Spolupráca na viacerých úrovniach

Stávková spoločnosť sa stala partnerom ako mužskej, tak aj ženskej reprezentácie. Niké vstupuje aj do oboch klubových súťaží. Mužská liga sa po novom bude volať Niké SBL – Slovenská basketbalová liga, ženská ponesie názov Niké EXZ – Extraliga žien. „Našim zámerom bolo slovenský basketbal podporiť komplexne. Nielen špičku hráčov, ktorá je združená v reprezentácií. Ale aj jednotlivé súťaže. Veď práve v nich rastú nové talenty aj pre reprezentáciu. A navyše klubový basketbal má na Slovensku veľmi silnú základňu fanúšikov a teší sa mimoriadnej obľube divákov. Aj na tom chceme stavať našu spoluprácu,“ ozrejmil spojenie výkonný riaditeľ Niké Ing. Roman Berger.

Jedným z prvých krokov ako zvýšiť úroveň ligových súťaží je aj fakt, že všetky zápasy si budú môcť fanúšikovia pozrieť naživo v TV Niké. „Každý duel mužskej i ženskej ligy si budú môcť fanúšikovia pozrieť na jednom mieste. Chceme zvýšiť zážitok zo sledovania zápasov pre fanúšikov, podobne ako to poznajú v iných európskych súťažiach,“ dodal výkonný riaditeľ.

Foto: Niké

Informačný servis