Skvelá Viktória Kužmová postúpila na US Open už do štvrťfinále štvorhry

Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku už do štvrťfinále štvorhry žien.

Po boku Bielorusky Alexandry Sasnovičovej v nedeľňajšom dueli 3. kola zdolali americko-austrálsky pár Danielle Rose Collinsová, Ellen Perezová 7:6 (4), 5:7, 7:5.

V boji o semifinále nastúpi nenasadená slovensko-bieloruská dvojica proti trojkám „pavúka“ Gabriele Dabrowskej z Kanady a Sü Ji-fan z Číny.