Skvelá Viktória Kužmová v hlavnej súťaži US Open, zažije svoju grandslamovú premiéru

NEW YORK 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Viktória Kužmová nasadená ako dvadsiata tretia zvíťazila za 73 minút 6:3, 6:4 nad kanadskou dvanástkou “pavúka” Francoise Abandovou v stretnutí piatkového finálového 3. kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Premiéra vo veľkej štvorke

Bol to premiérový vzájomný súboj 19-ročnej Košičanky Kužmovej, momentálne rekordne 135. vo svetovom rebríčku WTA, s 20-ročnou Abandovou (118.), ktorá tento rok bola v 2. kole Roland Garros aj Wimbledonu.

Zverenkyňa Jána Sabovčíka v rámci programu NTC Kužmová na júlovom londýnskom Wimbledone neuspela vo finále kvalifikácie, teraz si vybojovala absolútnu seniorskú premiéru v “main draw” na veľkej štvorke.

Priamo v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v Corona Parku v lokalite Flushing Meadows predvlani triumfovala vo štvorhre junioriek a minulý rok si zahrala o titul vo dvojhre dievčat.

Schmiedlová s Lackom v kvalifikácii

Automaticky v hlavnej singlovej súťaži sa zo SR prezentujú Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková a Jana Čepelová, u mužov Norbert Gombos. Z kvalifikácie ešte môže postúpiť Karolína Schmiedlová, medzi mužmi Lukáš Lacko.

V 1. kole kvalifikácie prehrali Chantal Škamlová a Jozef Kovalík, právo na štart v nej nevyužili Rebecca Šramková, Kristína Kučová, Martin Kližan a Andrej Martin.

US Open

dvojhra žien – kvalifikácia – 3. kolo (finále):

Viktória Kužmová (SR-23) – Francoise Abandová (Kan.-12) 6:3, 6:4 za 73 minút