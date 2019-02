Aktualizované: Skvelá Vlhová vyhrala obrovský slalom v Maribore, mala rovnaký čas ako Shiffrinová

aktualizované 1. februára 14:47

MARIBOR 1. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová sa spoločne stali víťazkami piatkového obrovského slalomu žien v slovinskom Maribore v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2018/2019. Vlhová a Shiffrinová v súčte oboch kôl dosiahli navlas rovnaký čas 2:31:31 h.

Vlhová v druhom kole najrýchlejšia

Tretie miesto si vybojovala Nórka Ragnhild Mowinckelová s veľkým odstupom 93 stotín sekundy. Štvrtá Švajčiarka Wendy Holdenerová zaostala o 1,29 s.

Víťazstvo Vlhovej je o to cennejšie, že po 1. kole zaostávala za Shiffrinovou o 48 stotín sekundy, ale v druhej jazde dosiahla vôbec najlepší čas z celého 30-členného štartovného poľa. Pre 23-ročnú Liptáčku Vlhovú ide o druhé víťazstvo v obrovskom slalome vo SP v kariére.

„S Mikaelou po celú sezónu zvádzame niekedy aj veľmi tesné súboje a dnes sme si to prvé miesto podelili. Je to výborné pre nás obe, ja sa z toho veľmi teším,“ uviedla Petra Vlhová v prvej televíznej reakcii po piatkových pretekoch.

Magoni hovorí o trojročnej tvrdej práci

Prvýkrát Vlhová triumfovala pred vyše mesiacom v rakúskom Semmeringu. Zároveň si zverenka talianskeho trénera Livia Magoniho pripísala 22. umiestnenie na stupňoch víťazov vo Svetovom pohári a ôsmykrát sa stala víťazkou (bilancia 8-9-5).

„Keď prišla Mikaela do cieľa a bolo tam zelené číslo, myslel som si, že Peťa je druhá. Potom si však uvedomil, že tam bolo aj číslo 0.00 a že to je vlastne rovnaký čas ako mala Peťa. Povedal som si, dobré je to. Celé Slovensko je hore nohami. Tréner Magoni správne naordinoval pred Mariborom aj oddych a Peťa si doma naozaj oddýchla. Ideme ďalej, tešíme sa na majstrovstvá sveta do Švédska,“ vyhlásil otec úspešnej slovenskej reprezentantky Igor Vlha.

Tréner Livio Magoni v prvej reakcii rád skonštatoval: „Toto je výsledok trojročnej tvrdej práce a neustáleho progresu. Nejde len o techniku v jednotlivých jazdách, ale aj o kondičný tréning, životosprávu, doplnky stravy a tiež mentálnu stránku. Toto všetko tvorí dokopy skladačku a ak všetky časti tej skladačky do seba zapadajú, Petra je potom rýchla. Vyplatila sa nám aj tvrdá práca v medzisezónnom období v lete.“

Shiffrinová sa vyrovnala McKinneyovej

Úradujúca olympijská víťazka v obrovskom slalome Shiffrinová si pripísala deviaty triumf v tejto disciplíne vo Svetovom pohári v kariére a vyrovnala sa tým doterajšej americkej rekordérke Tamare McKinneyovej, ktorá bola hviezdou zasnežených svahov SP v 80. rokoch 20. storočia.

Celkovo má 23-ročná rodáčka z Colorada už 55 víťazstiev v pretekoch o body do boja o krištáľové glóbusy. V historickom rebríčku úspešnosti fenomenálna Američanka vyrovnala bilanciu Švajčiarky Vreni Schneiderovej na tretej priečke. Na čele je Američanka Lindsey Vonnová s 82 prvenstvami.

Obrovský slalom v Maribore bol šiestym z ôsmich ženských podujatí tohto druhu v sezóne SP 2018/2019. Nasledoval po 16-dňovej pauze od predchádzajúceho „obráku“ v talianskom Kronplatzi.

Spoločný triumf Shiffrinovej a Vlhovej sa premietol aj do zisku ďalších 100 bodov pre obe pretekárky a ich opäť výraznejšie odskočenie konkurencii v celkovom poradí Svetového pohára. Obhajkyňa veľkého glóbusu Shiffrinová má už 1594 bodov, Vlhovej do naplnenia tisícky chýbajú dva body.

S veľkým odstupom je tretia Holdenerová so ziskom 687 bodov. V hodnotení obrovského slalomu sa Vlhová dostala s 318 bodmi prvýkrát v kariére do najlepšej trojky, kam poskočila z piateho miesta.

Líderkou je Shiffrinová so 455 bodmi a dvoje preteky pred koncom sezóny SP má veľkú šancu na zisk malého glóbusu za obrovský slalom. Pred Vlhovou je ešte Francúzka Worleyová s 374 bodmi. Úradujúcej majsterke sveta nevyšlo druhé kolo v Maribore, keď až dvadsiatym siedmym najlepším časom sa zosunula z tretej na deviatu pozíciu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Maribor (Slovin.) Obrovský slalom žien (po 1. kole): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:14,28 min, 2. Petra Vlhová (SR) +0,48 s, 3. Tessa Worleyová (Fr.) +0,58, 4. Sara Hectorová (Švéd.) +1,09, 5. Marta Bassinová (Tal.) +1,10, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,20. Obrovský slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) a Petra Vlhová (SR) obe 2:31:31 h, 3.Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,93, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,29, 5. Sara Hectorová +1,50, 6. Frida Hansdotterová (obe Švéd.) +1,66,… 9. Tessa Worleyová (Fr.) +2,40 Poradie SP v hodnotení obrovského slalomu (po 6 z 8 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 455 bodov, 2. Tessa Worleyová (Fr.) 374, 3. Petra Vlhová (SR) 318, 4. Federica Brignoneová (Tal.) 310, 5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 259, 6. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 255. Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 25 z 37 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1594 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 998, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 687, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 617, 5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 589, 6. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 509.