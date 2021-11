Skvelá Vlhová ovládla oba slalomy v Levi. Vo Fínsku má na konte päť rekordných víťazstiev, čím tromfla Shiffrinovú

aktualizované 21. novembra, 15:01

Petra Vlhová predviedla po roku opäť stopercentný zásah na severe Európy, keď vyhrala oba slalomy Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo fínskom Levi. Po sobotňajšom triumfe zvíťazila 26-ročná Slovenka v nedeľu pred Mikaelou Shiffrinovou ešte suverénnejšie, keď jej v súčte oboch kôl nadelila takmer pol sekundy (+0,47).

Tretia skončila rovnako ako v sobotu Nemka Lena Dürrová, za víťazkou zaostala o 78 stotín sekundy. Skvelý výsledok dosiahla aj Martina Dubovská. Slovenka s českým pasom skončila šiesta, čím si vylepšila svoj najlepší slalomový výsledok kariéry. Za víťazkou zaostala o 1,40 s.

Najúspešnejšie miesto

Vlhová v nedeľu vyhrala suverénne, keď v oboch kolách dosiahla najlepší čas. Najväčšie fínske lyžiarske stredisko za polárnym kruhom sa definitívne stalo pre ambicióznu Liptáčku najúspešnejším miestom v kalendári Svetového pohára.

Vo fínskom Laponsku už má na konte rekordných päť víťazstiev, čím preskočila Shiffrinovú so štyrmi. Vlhovej sobia farma na severe Európy sa teda rozrástla o piateho člena.

„Milujem Levi po tomto víkende! Aj keď dnešná trať sa mi až tak nepáčila, bol to veľký boj najmä v druhom kole, ale dala som to. Chcem sa poďakovať trénerovi, tímu aj celej rodine. Bez nich by som tu nestála. Som taká šťastná, že neviem, čo mám povedať,“ uviedla Petra Vlhová v prvom televíznom rozhovore pre FIS.

NA otázku, či už vybrala meno pre ďašieho soba, ktorého získala za piate víťazstvo v slalome v Levi, odpovedala: „Ešte to nemám premyslené, rozhodnem sa neskôr. Faktom je, že už tu mám malú sobiu farmu.“

Na čele spoločne so Shiffrinovou

Zverenka švajčiarskeho trénera Maura Piniho Vlhová je so ziskom 200 bodov suverénnou líderkou slalomového poradia SP, druhá Shiffrinová má na konte 160 bodov. V celkovom hodnotení v boji o veľký glóbus je jeho obhajkyňa Vlhová už rovnako na čele, ale spoločne so Shiffrinovou.

Po štyroch pretekoch (obe absolvovali iba tri, keďže neštartovali v paralelnom obrovskom slalome v Lechu) majú obe na konte 260 bodov. Tretia Slovinka Andreja Slokarová nazbierala 184 bodov.

Na rozdiel od soboty, keď mala číslo dva, sa Vlhová v nedeľu dostala na trať prvého kola až ako siedma v poradí, teda na konci elitnej žrebovacej skupiny. Vôbec jej to však neprekážalo a predviedla výkon bez chýb na hranici rizika, keď výborne zvládla najmä prechod z plochej do strmej časti svahu.

V cieli mala pred Shiffrinovou o sedem stotín sekundy väčší náskok ako po prvom kole v sobotu, keď napokon zvíťazila. Ani v druhom kole ambiciózna Liptáčka na rozdiel od svojej americkej súperky neurobila chybu a v cieli sa tešila z víťazstva s takmer polsekundovým náskokom.