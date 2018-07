Skvelý Jozef Kovalík postúpil na turnaji v Hamburgu do semifinále

HAMBURG 27. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil už do semifinále na turnaji ATP World Tour 500 German Tennis Championships v nemeckom Hamburgu (1 619 935 eur, antuka).

V stretnutí piatkového štvrťfinále zdolal za 127 minút 3:6, 6:3, 6:2 rovnako nenasadeného Brazílčana Thiaga Monteira.

V súboji o postup do finále ho čaká víťaz zápasu Leonard Mayer (Arg.) – Diego Schwartzman (Arg.-2). Za postup do semifinále si slovenský tenista pripíše do rebríčka 180 bodov a získa prémiu 86 145 eur pred zdanením.

Monteiro bol v „pavúku“ ako lucky loser

Dvadsaťpäťročný Kovalík (113. v rebríčku ATP) a o rok mladší Monteiro (146.) odohrali tretie vzájomné stretnutie. V oboch predošlých zápasoch triumfoval slovenský tenista. Vlani zvíťazil v 1. kole na challengeri v nemeckom Braunschweigu (6:3, 7:6(5)). Druhý vzájomný duel odohrali v rámci finále kvalifikácie na práve prebiehajúcom turnaji v Hamburgu, Slovák zvíťazil 6:3, 3:6, 6:0. Monteiro dostal možnosť pokračovať v turnaji ako lucky loser.

V prvom dejstve viedol Brazílčan 3:1 aj 4:2, nakoniec doviedol set do úspešného konca, keď premenil prvý setbal pri svojom podaní a zvíťazil 6:3. V druhom dejstve bol úspešnejší slovenský tenista, viedol 4:2 aj 5:3, následne pri svojom servise využil druhý setbal a vyrovnal stav setov na 1:1. Tretie dejstvo patrilo Kovalíkovi. Po dvoch brejkoch sa ujal vedenia 5:1, aby za stavu 5:2 pri svojom podaní ukončil stretnutie čistou hrou a spečatil tak postup do semifinále.

Kovalík si vyrovnal osobné maximum

Zverenec Borisa Borgulu v rámci programu NTC Kovalík vyrovnal postupom do semifinále svoje doterajšie kariérne maximum. Začiatkom roka sa rovnako prebojoval do semifinále turnaja ATP v bulharskej Sofii, v ktorom nestačil na Rumuna Mariusa Copila (6:4, 6:2).

Počas kariéry rovnako dosiahol dvakrát štvrťfinále turnaja kategórie ATP. Prvý raz v apríli 2016 v nemeckom Mníchove na turnaji BMW Open by FWU AG, keď prehral s Talianom Fabiom Fogninim 1:2 na sety (2:6, 6:3, 5:7). Druhýkrát v januári 2017 na turnaji Chennai Open, v 2. kole vtedy zdolal najvyššie nasadeného Chorváta Marina Čilića 2:1 na sety (7:6 (5), 5:7, 7:5)

Daviscupový reprezentant SR sa v najnovšom vydaní rebríčka ATP dostane prvýkrát v kariére do najlepšej stovky, momentálne mu v online poradí patrí 82. priečka. Stane sa tak dvanástym slovenským tenistom v Top 100.

Rodák z Bratislavy Kovalík mal doterajšie maximum v podobe 109. pozície, na ktorej sa nachádzal v januári 2017. Zo Slovenska dosiaľ najvyššie bol Miloslav Mečíř na 4. priečke. Menoslov „stovkárov“ dotvárajú Karol Kučera, Dominik Hrbatý, Marián Vajda, Karol Beck, Lukáš Lacko, Ján Krošlák, Branislav Stankovič, Martin Kližan, Andrej Martin a Norbert Gombos.