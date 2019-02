Skvelý Volko utvoril nový rekord halových majstrovstiev Slovenska, triumfovala aj Weigertová

aktualizované 16. februára, 20:06

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Ján Volko vyhral v sobotu beh na 60 m na halových majstrovstvách Slovenska v atletike v bratislavskom Eláne výborným časom 6,62 sekundy, ktorým utvoril nový rekord halových M-SR a aj rekord haly.

Zverenec dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko šprintoval rýchlejšie v tejto sezóne len na mítingu IAAF World Tour v Madride – 6,58. Volkov víťazný čas – zaznamenal zlatý hetrik (2017 – 2019) je jeho šiesty najlepší v kariére.

Vo finále behu žien na 60 m triumfovala hlavná favoritka Monika Weigertová, ktorá si vybojovala premiérový titul v osobnom rekorde 7,45 a len o tri stotinky zaostala za limitom na halové ME v Glasgowe.

„Úprimne, nečakal som až taký kvalitný výkon. Dúfal som v čas pod 6,70. Vedel som, že to by mohlo stačiť na titul. To, že to vyšlo až takto dobre, je super. Som veľmi rád, je to pred európskym šampionátom pekné povzbudenie,“ uviedol halový vicemajster Európy 2017 na 60 m Ján Volko a doplnil: „Vo finále som musel trochu zaberať najmä v prvých metroch, lebo najmä Tomáš Matuščák mal dobrý, výbušný štart. Aj môj štart a taktiež zvyšná časť šesťdesiatky bola dobrá, s finále som spokojný.“

Drozda zavŕšil víťazný hetrik

Monika Baňovičová pri neúčasti Stanislavy Lajčákovej, ktorá sa chcela pokúsiť o limit, no v sobotu ráno ju zložila choroba, získala tiež premiérový majstrovský titul na 60 m prekážok časom 8,55.

V rovnakej disciplíne mužov Marco Adrien Drozda potvrdil pozíciu slovenskej jednotky, keď neumožnil 18-ročným mladíkom Baluchovi a Dömötörovi, aby ho zosadili z trónu. Drozda zavŕšil víťazný hetrik (2017 – 2019) a vyrovnal vlastný slovenský výkon roka 8,32. Vo vloženom behu potom tento čas zlepšil ešte o stotinku.

V diaľke žien ani jedna z adeptiek na glasgowskú miestenku nepokorila limit 650 cm. Lucia Vadlejch skočila vo štvrtom pokuse 624 cm, čo jej stačilo na obhajobu titulu. Dvanásťnásobná šampiónka Jana Velďáková kontrovala až v šiestom pokuse zlepšením sezónneho maxima o 5 cm na 620 cm. U mužov prekonal sedemmetrovú hranicu (706 cm) iba Ján Šuba a to mu stačilo na premiérový halový titul v diaľke.

Kováč získal prvé zlato

V mužskej výške si Lukáš Beer vybojoval štvrtý titul (2011, 2015, 2017, 2019) výkonom 221 cm, potom sa trikrát márne pokúšal o 226 cm. Matúš Bubeník je po minulotýždňovej črevnej viróze na Banskobystrickej latke už v poriadku, no po troch neúspešných pokusoch o sezónne maximum 221 cm mu zavesili na krk striebro za výkon 218 cm. V ženskej výške triumfovala Tatiana Dunajská výkonom 177 cm, ktorá získala piaty titul, no prvý už v roku 2009.

Na 1500 m mužov získal zlato prvý raz v kariére Peter Kováč po veľkom sóle, keď sa ako jediný dostal pod štvorminútovú hranicu. V rovnakej disciplíne obhájila Martinčanka Katarína Beľová lanské prvenstvo v slovenskom výkone roka 4:44,03 min.