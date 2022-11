Slafkovský debutoval v druhom útoku Montrealu pri vysokej prehre s Buffalom, v ďalšom zápase chce hrať lepšie (video)

Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský sa v utorok dočkal šance zahrať si vo vyšších formáciách tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL.

Tohtoročná draftová jednotka sa predstavila v druhom útoku „Habs“ po boku Christiana Dvoraka s Brendanom Gallagherom, ale do bodovania sa nezapísala a kanadský klub podľahol doma Buffalu Sabres vysoko 2:7.

Prvá tretina mohla skončiť horšie

„Zajtra budeme mať ďalšiu príležitosť hrať lepšie od začiatku zápasu a takým spôsobom, aby sme celkovo podali lepší výkon. Dnes sme mohli byť radi, že to po prvej tretine bolo len 1:3,“ povedal 18-ročný Košičan vo videu na oficiálnom klubovom webe o nevydarenom dueli Montrealu.

Slafkovský odohral pri tretej prehre svojho tímu v ostatných štyroch zápasoch 14:22 min s bilanciou dve strely na bránku, jeden zblokovaný pokus a dve trestné minúty. Zahral si aj v presilových hrách.

Najrýchlejšie góly v histórii profiligy

Buffalo ukončilo v Montreale sériu ôsmich prehier, už v tretej minúte viedlo 3:0. Rasmus Dahlin, JJ Peterka a Alex Tuch skórovali v priebehu úvodných 133 sekúnd stretnutia a zaznamenali siedme najrýchlejšie tri góly jedného tímu v histórii profiligy. Zažiaril Jeff Skinner, ktorý strelil dva góly a pridal tri asistencie. Brankár Canadiens Jake Allen inkasoval všetkých sedem gólov z 38 striel súpera. Slafkovský sa ho však zastal a neviní ho z vysokej prehry.

„Niekedy sa to stane. Pár zlých odrazov puku skončilo v bránke, ale nebolo to trápenie. Je to skvelý brankár a nepovedal by som, že sa trápil, len išlo o nešťastné odrazy puku. Vždy chcete svojmu brankárovi pomôcť najviac ako viete, ale dnes to z našej strany nebolo dostačujúce. Nemyslím si, že niektorý z tých gólov bol jeho. Musíme lepšie brániť,“ skonštatoval bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu.