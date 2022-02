Slafkovský je najlepším strelcom na ZOH v Pekingu, Ramsay je výkonom mladého hokejistu ohúrený

Mladý slovenský hokejista Juraj Slafkovský na zimnej olympiáde v Pekingu prežíva gólové hody. Sedemnásťročný Košičan má na svojom konte už štyri góly a spolu so Švédom Lucasom Wallmarkom je lídrom tabuľky strelcov.

Streleckú smolu, ktorú mál na svetovom šampionáte v Rige 2021, Slafkovský zahodil za hlavu, a odteraz si na neho bude musieť dávať každý súper veľký pozor.

Najmladší strelec na ZOH

Na ZOH 2022 bol pôvodne nominovaný preto, aby zbieral cenné skúsenosti zo seniorského hokeja. Ako člen štvrtého útoku mal mať skôr na starosti bránenie elitných hráčov súpera ako strieľanie gólov, ale nakoniec to vypálilo inak. Talentovaný mladík sa úspešne uviedol hneď v prvom zápase Slovenska proti Fínsku.

Do streleckej listiny sa mu podarilo zapísať dokonca dvakrát a stal sa najmladším strelcom na ZOH od roku 1984. „Ak by mi niekto povedal pred olympijskými hrami, že tu budem strieľať góly, iba by som sa zasmial. Teraz sa to deje a ja som poriadne prekvapený. Prišiel som sem s inými úlohami, ale zatiaľ to strieľanie gólov funguje veľmi dobre,“ skonštatoval Slafkovský podľa informačného systému ZOH 2022.

Ramsay je ohromený

Po dvoch góloch do siete Fínska Slafkovský strelil aj jediný gól pri prehre 1:4 so Švédmi, ale skóroval aj pri prvom slovenskom triumfe na turnaji proti Lotyšom (5:2).

V tomto zápase zvyšoval na priebežných 3:1, čiže strelil víťazný gól. Ohromený z výkonov svojho zverenca je aj kanadský tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay.

„Neuveriteľné, nielenže je vysoký (192 cm), on má aj šikovné ruky. Páči sa mi jeho štýl hry. Nie je to pomalý slimák vzhľadom na svoju výšku. Všetkým dokazuje, že je výborný korčuliar. Prial som mu, nech dá jeden gól, on ich dal už štyri a v každom zápase,“ zhodnotil Ramsay, pre ktorého je to druhá olympiáda o slovenským tímom na trénerskej úrovni.

Výborná práca s pukom

„Je to skvelý spoluhráč aj hokejista. V tíme sme veľmi radi, že je tu spolu s nami. Má veľkú výhodu v tom, aký je silný a vysoký. Dobre si kryje puk, to mladí chlapci neukazujú často,“ povedal na adresu Slafkovského spoluhráč Tomáš Jurčo.

Tréner Slovákov Ramsay odohral viac než 1 000 zápasov v prestížnej zámorskej profilige a svetlú budúcnosť v NHL prognózujú odborníci práve aj Slafkovskému. V januárovom vydaní preddraftového rebríčka budúcich nováčikov NHL podľa portálu Sportsnet.ca figuroval na šiestom mieste.

„Pri jeho výške výborne narába s pukom a je silný vo viacerých aspektoch hry. Je veľa toho, čo sa nám páči na jeho hre,“ napísali redaktori Sportnetu o talentovanom Slovákovi.