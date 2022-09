Slafkovský kandidátom na Calderovu trofej? Zámorský expert povedal aj to, či ho vidí skôr v profilige alebo AHL

Zámorský expert Scott Wheeler z magazínu The Athletic zaradil slovenského hokejistu Juraja Slafkovského medzi dvadsať najväčších kandidátov na zisk Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika sezóny 2022/2023 v zámorskej NHL.

Osemnásťročného Košičana draftoval v júli klub Montreal Canadiens z celkového prvého miesta a viacerí odborníci očakávajú, že začne ročník v profilige. Wheeler to tak jasne nevidí.

Šancu budú chcieť dať aj iným

„Nie som si úplne istý, čo očakávať od Slafkovského v jeho prvej sezóne po drafte. Niet pochýb o tom, že nejaké zápasy v NHL odohrá. Mohol by v nej absolvovať aj celý ročník. Canadiens vedia, že je v ich najlepšom záujme dať Jurajovi čo najviac príležitostí, aby mohol byť úspešný. Keďže môže hrať aj v AHL, nie je vylúčené, že ho pošlú do Lavalu. Navyše, v prvom tíme už majú šiestich krídelníkov do prvých troch útokov a aj týmto hráčom budú chcieť dať šancu,“ myslí si Wheeler.

Vylúčený nie je ani zisk trofeje

„Ak sa Montreal rozhodne, že Slafkovský je pripravený hneď naskočiť do NHL, môže bojovať o Calderovu trofej. Myslím si však, že realisticky začne sezónu v AHL a väčšiu úlohu v organizácii dostane až po uzávierke prestupov,“ dodal zámorský expert. Slafkovský bude bojovať o miesto v zostave „Habs“ v septembrovom tréningovom kempe.

Slafkovský získal v minulej sezóne bronzovú medailu zo ZOH v Pekingu, striebornú medailu z Hlinka Gretzky Cupu 2021, stal sa vicemajstrom fínskej Liigy s tímom TPS Turku a dostal tiež ocenenie Hokejista roka na Slovensku. Na olympijskom hokejovom turnaji bol najlepší strelec a zvolili ho za najužitočnejšieho hráča. Slovensko reprezentoval aj na seniorskom svetovom šampionáte vo Fínsku, kde bol najproduktívnejší hráč tímu.