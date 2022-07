Slafkovský nemá isté miesto v NHL, Montreal musí rozhodnúť aj o jeho účasti na MS juniorov

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský má za sebou rušné týždne v zámorí. Po tom, ako ho klub Montreal Canadiens draftoval do NHL z celkového prvého miesta, absolvoval v kanadskom meste rozvojový kemp nováčikov.

Osemnásťročný krídelník momentálne trénuje doma v Košiciach a v polovici augusta sa vráti do Montrealu, kde ho čaká tréningový kemp. Jeho cieľom je začať novú sezónu v profilige, no chcel by tiež pomôcť Slovensku na blížiacich sa MS juniorov.

Príprava na náročnú sezónu

„Sú to veľmi príjemné zážitky. Draft dopadol najlepšie, ako mohol skončiť, a spomína sa na to teda príjemne. Som rád, že som práve v Montreale. Je to hokejové mesto, na štart kariéry celkom príjemné. Teraz som už však späť v práci a idem sa pripraviť na náročnú sezónu,“ uviedol Slafkovský pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu už podpísal s „Habs“ trojročný nováčikovský kontrakt, ktorý obsahuje niekoľko podpisových bonusov. Dokopy môže Slafkovský v nasledujúcich troch sezónach zarobiť v prepočte až 13 miliónov eur.

„Niektoré bonusy sú nastavené tak, že sú v podstate nedosiahnuteľné. Sústredím sa teda hlavne na to, aby som sa dostal do prvého tímu. To je priorita,“ povedala historicky prvá slovenská draftová jednotka.

Zabojuje o miesto v tíme

Bronzový medailista zo ZOH 2022 si nemyslí, že má ako najvyššie draftovaný hráč isté miesto v NHL: „Prvý mesiac tam budeme mať letnú prípravu a kemp s hráčmi z NHL by mal odštartovať 14. septembra. Pôjdem tam zabojovať o miesto v tíme, rovnako ako každý ďalší účastník kempu. Vopred vám totiž nič negarantujú. Tak ako mi vopred nepovedali, že si ma vyberú v drafte.“

Slafkovský sa priznal, že by chcel reprezentovať Slovensko na preloženom juniorskom svetovom šampionáte, ktorý sa v auguste uskutoční v kanadskom Edmontone. „Vyjadriť sa musí Montreal. Teraz to už nie je iba moje rozhodnutie,“ vysvetlil úradujúci vicemajster fínskej Liigy s tímom TPS Turku.