Slafkovský, Nemec ani Mešár nebudú hrať za Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartujú v pondelok druhú časť prípravy na augustové juniorské majstrovstvá sveta v kanadskom Edmontone.

Realizačný tím pod vedením hlavného trénera Ivana Feneša má k dispozícii spolu 29 hráčov, 16 z nich sa zúčastnili na šampionáte na prelome rokov 2021 a 2022, ktorý pre pandémiu ochorenia COVID-19 preložili na leto. Slováci si budú musieť poradiť bez čerstvo draftovaných hráčov do zámorskej NHL, útočníkov Juraja Slafkovského a Filipa Mešára, ako aj obrancu Šimona Nemca.

„Nomináciu z prvého kempu sme zúžili – ak počítam aj Šimona Latkóczyho – na 29 mien, ktoré podľa názoru trénerského štábu predstavujú to najlepšie, čo na Slovensku máme k dispozícii vzhľadom na všetky aktuálne okolnosti. Viacerých chlapcov sme museli vyradiť a priznám sa, bolo to jedno z najťažších rozhodovaní v mojej kariére. Z tímu, ktorý sme si vybrali, však cítime obrovskú energiu a chuť uspieť na majstrovstvách sveta,“ uviedol Feneš pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Dva prípravné zápasy

Slafkovský, Mešár a Nemec nepomôžu slovenskej „dvadsiatke“ pre povinnosti vo svojich nových kluboch v zámorí, pre zranenia budú Fenešovi chýbať Samuel Kňažko, Martin Chromiak a Marko Stacha.

Do nominácie pribudli útočníci Jakub Demek s Marošom Jedličkom a brankár Rastislav Eliaš. Ten zastúpi Šimona Latkóczyho, ktorý sa pripojí k tímu až v dejisku MS. Druhý prípravný kemp v Poprade bude trvať do piatka, v nedeľu sa výprava zíde v Bratislave.

Slováci odletia do Edmontonu 2. augusta a pred začiatkom turnaja odohrajú prípravné duely proti Nemcom a Švajčiarom.

Moser prišiel už na Slovensko

Fenešovi opäť pomôže na lavičke aj americký odborník Scott Moser, ktorý už nebude konzultant, ale riadny asistent trénera:

„Veľmi sa teším, že Scott je na Slovensku. Mohol zostať doma v Spojených štátoch a pripojiť sa k nám až po prílete do Kanady, čo by bolo z logistického hľadiska oveľa jednoduchšie. Scott však veľmi chcel priletieť na Slovensko, byť pri zrode finálnej nominácie, zžiť sa s tímom a absolvovať s ním riadne tréningového jednotky. Veľmi si to vážime a tešíme sa na opätovnú spoluprácu s ním.“

MS v Edmontone odštartujú Slováci 9. augusta úvodným zápasom B-skupiny proti rovesníkom z Česka. O dva dni neskôr sa stretnú s domácimi Kanaďanmi, 12. augusta si zmerajú sily s Lotyšmi a 14. augusta ukončia skupinovú časť stretnutím proti Fínom.