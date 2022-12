Slafkovský by mal podľa expertky hrať vo vyššej formácii Montrealu, jednotku draftu by zaradila k veteránom

Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský dostal aj vďaka viacerým zraneniam útočníkov prvú šancu zahrať si vo vyšších formáciách tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL.

Najmenej vyťažovaný hráč

Podľa expertky Melissy Boydovej z portálu The Hockey Writes sa po boku Seana Monahana a Josha Andresona ukázal v dobrom svetle a dokázal, že patrí do kanadsko-americkej profiligy. Neočakáva, že by sa to malo zmeniť.

„Ak boli nejaké pochybnosti o tom, či má zostať v prvom tíme Canadiens, jeho prvá skúška v druhom útoku naznačila, že patrí do NHL. Je vysoko pravdepodobné, že ho tak skoro neuvidíme v AHL a klub ho neuvoľní na juniorské majstrovstvá sveta. Ak bude pokračovať v takých výkonoch v prvých dvoch útokoch, bude zaujímavé sledovať, či si udrží svoje miesto v zostave, keď sa zranení hráči vrátia. Dovtedy musí hrať so sebavedomím, nechať vyniknúť svoj talent a vyťažiť čo najviac zo zaslúženej príležitosti,“ napísala Boydová o tohtoročnej draftovej jednotke.

Pomôžu mu zlepšiť sa

Osemnásťročný Košičan hráva vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL zväčša vo štvrtom útoku Habs a patrí medzi najmenej vyťažovaných hráčov tímu. V doterajších 19 zápasoch strelil 4 góly a pridal 3 asistencie.

„Bude na ňom, aby vyťažil čo najviac z tejto ponúknutej šance a ukázal, že dokáže zvládnuť viac času na ľade s lepšími hráčmi. Pomôžu mu zlepšiť sa, ale aj on musí pomáhať vytvárať príležitosti pre svojich spoluhráčov ťahom na bránku, agresívnou hrou pri mantineloch a jeho nedocenenou schopnosťou prihrávať,“ myslí si odborníčka.

Slafkovský podľa Boydovej dobre zapadol do formácie s Monahanom a Andersonom. „Buduje si celkom peknú súhru s Monahanom a Andersonom. Toto trio sa navzájom dopĺňa vďaka kombinácii veľkosti a rýchlosti. Slafkovský a Monahan dokážu tvoriť hru, zatiaľ čo Anderson vytvára priestor svojím priamočiarym korčuľovaním. Všetci traja sa ťažko bránia a dokážu agresívne napádať súperov. Dvaja veteráni tiež ukazujú mladíkovi, aký efektívny môže byť pre neho ich štýl hry do budúcna,“ dodala expertka o bronzovom medailistovi zo ZOH 2022 v Pekingu.