Aktualizované: Slafkovský sa v slovinskom Tacene postavil na stupeň víťazov, Martikán sa dostal do Top 10

aktualizované 29. júna 15:48

Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský sa v súťaži kanoistov prebojoval na pódium na pretekoch 3. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene.

Na náročnej trati sa v poludňajšom finále nevyhol jednej chybe a dotyku na ôsmej bránke, stačilo mu to však na tretiu priečku.

Pred skúseným Liptákom skončili iba dvaja jazdci, ktorí finále absolvovali bez penalizácie. Zvíťazil Talian Roberto Colazingari pred domácim jazdcom Anžem Berčičom. Na talianskeho kanoistu stratil Slafkovský 2,08 s, na Slovinca 72 stotín sekundy.

„Po príjazde do cieľa som veľmi neveril tomu, že by som sa mohol dostať na pódium. Išli za mnou traja kvalitní pretekári, ale ukázalo sa, že kanál v Tacene je nevyspytateľný. Som rád, že sme pre Slovensko vybojovali aspoň jednu medailu. Zaujímavosťou je, že som bol jediný pravák vo finále. Trať bola špecifická, najmä v spodnej časti sme mali my praváci čo robiť, aby sme sa dokázali vyrovnať ľavákom, ale vyšlo to na bronzovú priečku. Forma graduje, no potrebujem ešte vyladiť kondíciu.“ vyjadril sa Slafkovský podľa canoe.sk.

Martikán obsadil 5. priečku

Druhý slovenský zástupca vo finále Michal Martikán obsadil 5. priečku, rovnako ako Slafkovský mal dotyk na bránke číslo osem.

„Finálovú jazdu som pokazil, hneď úvodný skok mi nevyšiel a už sa to viezlo. Výsledky síce nie sú ideálne, ale moje výkony sa zlepšujú a je ešte čas, aby som to do dôležitých pretekov v závere roka vylepšil,“ povedal 40-ročný rodák z Liptovského Mikuláša.

Po minulotýždňových pretekoch v bratislavskom Čunove priebežný líder hodnotenia SP kanoistov a druhý z piatkovej kvalifikácie Matej Beňuš obsadil v predpoludňajšom semifinále 17. pozíciu a neprebojoval sa medzi elitnú desiatku pretekárov. „Hlavne druhá polovica trate bola poriadne náročná, spokojný veľmi nie som,“ zhodnotil Beňuš.

Dukátová raz „ťukla“

Bez finálovej miestenky zostali aj oba slovenské kajakárky Jana Dukátová s Elenou Kaliskou. Dukátová v semifinále trati iba raz „ťukla„, ale práve toto zaváhanie ju pripravilo o finále. Z 12. miesta strácala na 10. priečku 1,76 s.

„Mala som dobré momenty, ale boli tam aj chyby. Ak by som urobila o jednu menej, mohla som byť vo finále. Cítim, že sa mi jazdí stále lepšie. Mám na čom pracovať, ale vidím to pozitívne,“ povedal Dukátová podľa canoe.sk.

Kaliská sa mohla dostať do finále

Kaliská prišla o šancu na prienik medzi elitnú desiatku už v piatej bránke semifinálovej jazdy, keď ju prúd vody vyniesol mimo ideálnej línie a na jej konto pribudla 50-sekundová penalizácia.

Dvojnásobná olympijská šampiónka sa zaradila na konečnú 28. pozíciu. Nebyť chybného prejazdu bránkou, dostala by sa do finále.

„Urobila som chybu, voda mi tam nepriala a stiahlo ma dozadu. S päťdesiatkou sa postúpiť nedá, dostala som ju zaslúžene,“ zhodnotila Kaliská.

V nedeľu sú na programe súťaže kanoistiek a kajakárov. V semifinále disciplíny C1 žien figuruje v štartovej listine Simona Glejteková (od 9.00 h), v K1 mužov budú hájiť slovenské farby Andrej Málek, Martin Halčin a Jakub Grigar (od 10.05 h).