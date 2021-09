Slafkovský získal na MS v Čunove striebro, Škáchovú delila od medaily sekunda

Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vybojoval striebornú medailu v kategórii C1 na záver finálových bojov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove.

Ďalší Slovák Matej Beňuš skončil vo finále desiaty, keď chytil 50-sekundovú penalizáciu. Zlato si vybojoval Čech Václav Chaloupka a bronz Nemec Franz Anton.

Skvelá rytmická jazda

Tridsaťosemročný Slafkovský predviedol vo finále skvelú – rytmickú a plynulú jazdu, majstrovsky zvládol najmä náročné kombinácie bránok. Napokon sa nevyhol chybe na predposlednej dvadsiatej druhej bránke a to ho stálo dve trestné sekundy a zlatú medailu.

O 15 stotín sekundy bol v cieli rýchlejšie Čech Václav Chaloupka, ktorý predviedol čistú jazdu. Skúsený Lipták si po rokoch 2013 a 2017 vybojoval tretiu striebornú medailu v súťaži singlkanoistov na MS. Okrem toho má deväť zlatých v súťaži družstiev.

Pohľad do historických štatistík vraví, že Slovensko si vo svojom parádnom športovom odvetví – vodnom slalome – vybojovalo na MS v Čunove medaily s poradovým číslom 61, 62, 63 a 64. Aktualizovaná slovenská bilancia má podobu: 25 zlatých – 20 strieborných – 19 bronzových medailí.

Beňuš by mal bez chyby medailu

Matej Beňuš predviedol vo finále skvelú jazdu, ktorú mu úplne pokazila chyba na bránke číslo 8. Vôbec cez ňu neprešiel, keď predtým narazil do prekážky na vode. Nasledovala 50-sekundová penalizácia a koniec medailových nádejí. Strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro a šiesty z Tokia 2020 svoju jazdu „nezabalil“ a čistý čas v cieli mal na úrovni 90 sekúnd, čo by po odjazdení všetkých finalistov stačilo na striebornú medailu.

„Narazil som do prekážky, to sa mi predtým nestalo ani na tréningoch. Chytil som trochu bok lode, čo ma posunulo a potom som už netrafil bránku. Na tomto kanáli sme predtým trénovali minimálne, domácou vodou by som to nenazval. Moja jazda bola inak veľmi dobrá, dovolím si tvrdiť, že nebyť tejto chyby, mal by som medailu,“ uviedol Michal Beňuš pre RTVS. „Táto sezóna bola mimoriadne namáhavá, som rád, že už mám po nej,“ dodal.

Škáchovej chýbala na medailu sekunda

Slovenskej reprezentantke Monike Škáchovej tesne ušla medaila vo finále ženskej kategórie C1. Dvadsaťjedenročná Liptáčka skončila štvrtá a na bronzovú medailu jej chýbala jedna sekunda a sedem stotín. O toľko bola lepšia Češka Gabriela Satková. Zvíťazila Nemka Elena Apelová, a to aj napriek dvom trestným sekundám, ktorým sa nevyhla na bránke číslo 10. Striebro putuje do Veľkej Británie zásluhou Mallory Franklinovej.

Škáchová predviedla najlepšiu jazdu a dosiahla najlepší výsledok svojej seniorskej kariéry. Na rozbúrenej vode s 23 bránkami síce nechala dosť času na náročnej kombinácii dvanástej a trinástej bránky, kde si musela naprávať špicu lode, ale napokon finále zvládla bez trestných sekúnd. V cieli sa zaradila na tretie miesto zo štyroch pretekárok, ktoré už mali za sebou svoje jazdy. Neskôr ju predstihla už len 19-ročná Češka Satková a tým Škáchová prišla o medailu.

Vyšli jej náročné pasáže

„Vyšli mi náročné pasáže a som preto spokojná so svojím výkonom. Snažila som sa predviesť svoju jazdu a nevnímam okolie. Trochu ma tam ‚zatopilo‘, valec sa menil, musela som si naprávať loď. Dokázala som tam však prejsť bez penalizácie, pri devätnástke som zasa neurobila ideálny nájazd, ale snažila som sa to nejako zachrániť. Celkovo mám však dobrý pocit z toho, čo som ukázala,“ uviedla Monika Škáchová pre RTVS.

Deviata najlepšia olympionička z Tokia Škáchová sa predtým v semifinále nevyhla dvom trestným sekundám a za najrýchlejšou Alsu Minazovovou z Ruskej kanoistickej federácie zaostala o 3,54 s. Ďalšie dve Slovenky Zuzana Paňková a Simona Glejteková zostali pred bránami finále, keďže obsadili osemnáste, resp. 22. miesto. Obe nazbierali po štyri trestné sekundy za „ťuknutia“ pri prejazde bránkami. Do finále sa šokujúco neprebojovala ani hlavná favoritka Austrálčanka Jessica Foxová. Olympijská víťazka z Tokia chytila na ôsmej bránke päťdesiatku a to ju odsunulo až na 26. miesto.