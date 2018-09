Slafkovský získal pre Slovensko striebro v disciplíne C1, Martikán sknočil šiesty

TACEN 1. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský získal striebornú medailu v disciplíne C1 v rámci 4. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene (31. augusta – 2. septembra). Vo finále sa prezentoval časom 103,68 s. Rýchlejší bol iba nemecký pretekár Sideris Tasiadis (103,00 s).

Ďalšia medaila pre Slovensko

„Je to výborné. Som spokojný, že napriek pomerne veľkej chybe hneď v úvode ešte pred prvou bránkou v povestnom tacenksom skoku, kde ma to zavrelo a podržalo, som získal striebro. Som rád, že sa mi podarilo prejsť aspoň zvyšok trate tak, že som udržal stratu a nezvýšil ju. Musel som do toho ísť zo všetkých síl. Som rád, že sa mi podarilo obsadiť druhé miesto. Už od prvej bránky som vedel, že mám vyše sekundu stratu. Vedel som, že musím ísť dobrú jazdu, aby som sa dostal na pódium. Je to aj o mentálnej sile, nesmel som spanikáriť a musel som sa koncentrovať na zvyšok trate,“ uviedol bezprostredne po finále Slafkovský.

Viackrát priznal, že pódiové umiestnenie ho po problémoch v úvode veľmi teší. „Keď som došiel do cieľa, nevedel som, aké mali časy ostatní. Vedel som, že to nebola zlá jazda, hoci v semifinále mi to kĺzalo o čosi lepšie. Vo finále mi voda nepomohla až tak, ako by som chcel. Som šťastný, že som na stupňoch víťazoch a že som pre Slovensko vybojoval ďalšiu medailu,“ vyhlásil hrdo.

Zálusk na zlato

Slafkovský ovládol kvalifikáciu i semifinále, premožiteľa našiel až vo finále. „Vždy hovorím, že v kvalifikácii je jedno, ako človek skončí, dôležité je, aby postúpil. V semifinále to je zase o prvej desiatke. Aj keď tam niekto uspeje, nič to neznamená, pretože finále sa ide od nuly. Formu mám a vedel som, že s kúskom šťastia to bude stačiť na ‚bedňu‘, čo sa napokon podarilo, hoci to bolo vydreté,“ myslí si 35-ročný kanoista.

Rodák z Liptovského Mikuláša figuruje so ziskom 220 bodov naďalej na čele priebežného poradia Svetového pohára, druhý Tasiadis má o 16 bodov menej. Pre Slafkovského to bola už štvrtá strieborná medaila v tohtoročnom seriáli SP.

„Stále som vysoko v štatistikách. S trénerom Stanom Gejdošom odvádzame dobrú robotu. Musíme v tom pokračovať, vydržať a buď sa to zlomí a konečne získam i zlatú medailu už v tejto sezóne alebo možno až v ďalšej. Vyrovnanosť výkonov tam však očividne je.“

Na doterajšie úspešné ťaženie by rád nadviazal aj v záverečnom 5. kole Svetového pohára 2018/2019 v španielskom La Seu d’Urgell. „Posledné kolo bude mať punc finále. Bojuje sa o dvojnásobný počet bodov. Môj prvý cieľ je dostať sa do finále. Uvidíme, kto všetko tam bude a až potom môžem začať kalkulovať, či to bude stačiť na celkové prvenstvo,“ uzavrel Slafkovský.

Veterán Michal Martikán sa prezentoval vo finále výkonom 107,15 s a obsadil 6. miesto.

Matejovi Beňušovi napriek rýchlej jazde v semifinále znemožnila postup medzi elitnú desiatku 50-sekundová penalizácia na osemnástej bránke, napokon sa umiestnil na poslednej 30. pozícii. Nepostúpil ani Marko Mirgorodský zo 17. priečky.