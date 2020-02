Slavkovský formát je dobrým mostíkom k prekonaniu rozdielov medzi národmi, tvrdí Danko

Slavkovský formát (S3) je dobrý mostíkom k prekonaniu rozdielov medzi národmi. V dnešnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko.

Na Bratislavskom hrade sa vo štvrtok 13. februára konalo stretnutie predsedov parlamentov Slavkovského formátu (Slovenska, Česka, Rakúska) a Srbska, Čiernej Hory a Chorvátska.

Danko priblížil, že v Bratislave sa predstavitelia týchto štátov zhodli na oblastiach, ktoré je potrebné principiálne riešiť, aby sa Čierna Hora a Srbsko mohli stať súčasťou Európskej únie (EÚ).

Oprávnený pocit krivdy

Oba štáty podľa neho oprávnene cítia krivdu, pretože si splnili svoje prístupové povinnosti a nikto im nevie povedať, kedy sa stanú členmi EÚ.

Predseda rakúskeho parlamentu Wolfgang Sobotka zdôraznil, že každá krajina, ktorá nie je zakladajúcim členom EÚ, bola kedysi kandidátskou krajinou.

„K Európe patrí aj oblasť Balkánu, preto by sme nemali ukončiť prístupové rokovania, ale prijať štáty, ktoré splnili podmienky na vstup do únie. Keď chce Európa zaujať patričné miesto pri Spojených štátoch amerických, Číne, Južnej Afrike či pri arabskom svetom, tak sa musí zjednocovať. Slavkovský formát má preto zmysel, lebo sme advokátmi týchto krajín pri ich snahe o vstup do EÚ,“ priblížil Sobotka.

Rozšírenie medzi prioritami

Rozšírenie EÚ musí byť jedna z priorít. Zdôraznil to predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček.

„Staré západné krajiny to vnímajú ako záťaž, pre nás je však členstvo týchto štátov v EÚ prínosom. Zaslúžia si, aby sme sa k nim postavili čelom a povedali, kedy budú platnými členmi EÚ,“ uviedol Vondráček.

Slavkovský formát predstavuje platformu regionálnej spolupráce zameranej najmä na spoločné projekty troch susediacich krajín – Slovenska, Česka a Rakúska. Jej prioritou je aj vzájomná výmena informácií a koordinácia postojov k aktuálnemu dianiu v Európskej únii.