Sloboda nie je navždy garantovaná, posilnenie východného krídla NATO je podľa Korčoka mimoriadne dôležité

Sloboda a bezpečnosť má svoju cenu, nie je zadarmo a na Ukrajine sa v súčasnosti meria zmarenými ľudskými životmi, zničenou krajinou a ekonomickými nákladmi, ktoré znáša viacero krajín aj nezapojených do vojny.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal na tlačovej konferencii po štvrtkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín Bukurešťskej deviatky (B9), ktorá sa konala v Bratislave.

Európu čaká nestabilita

Okrem šéfa slovenskej diplomacie sa na stretnutí zúčastnili aj ministri Bulharska, Českej republiky, Estónska, Poľska, Rumunska, Maďarska, Litvy a Lotyšska. B9 vznikla ako odpoveď na ruskú agresiu na Kryme v roku 2014.

„Po roku 1989 sme si mysleli, že sloboda je navždy garantovaná. No nie je to tak, musíme si to jasne pripomínať,“ vyhlásil minister. Varoval, že je potrebné sa pripraviť na nestabilitu, ktorá čaká Európu do budúcna.

Korčok pripomenul, že to, čo sa deje na východnom krídle NATO, sa týka celej aliancie. „Na východnom krídle sa dejú veci, ktoré sú zásadné pre obranu a bezpečnosť celej aliancie. Je preto mimoriadne dôležité posilnenie východného krídla NATO, vytvorenie predsunutej obrany a dislokácia bojových skupín vo všetkých krajinách východného krídla,“ zdôraznil minister.

Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že krajiny B9 sa musia pripraviť a veľmi jasne vnímať, že otázka energetiky a odpájania sa od Ruska je tiež otázkou bezpečnosti.

Pribudli nové hrozby

„Dostali sme sa do situácie, keď naša stabilita a bezpečnosť závisí od našej schopnosti sa odpojiť od tejto jednostrannej závislosti. Už nie je otázka či, ale ako to urobiť,“ objasnil minister.

Ministri zahraničia krajín B9 hovorili aj o príprave budúcej strategickej koncepcie NATO, ktorá má byť prijatá na samite v Madride.

„Máme tu nové hrozby, otvorená je aj otázka obrany, ktorá bude dôležitá pri prijímaní tejto koncepcie,“ povedal Korčok, ktorý pripomenul aj kybernetické hrozby.

„Vojna na Ukrajine ukazuje, že je nevyhnutné pracovať na jednotlivých aj spoločných obranných spôsobilostiach,“ doplnil minister zahraničia. Korčok na záver vyhlásil, že agresiou na Ukrajine Moskva zrušila všetky princípy, ku ktorým sa sama prihlásila v roku 1997.

Pripojiť sa mal aj Kuleba

Na dopoludňajšom zasadnutí sa zúčastnil aj zástupca generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mircea Geoana a námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre európske a euroázijské záležitosti Karen Donfriedová.

Prostredníctvom telemostu sa s účastníkmi diskusie mal popoludní spojiť aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Politici sa počas svojho štvrtkového stretnutia zamerali najmä na tému posilnenia obrany NATO, osobitne jej východného krídla. Témou bolo prehodnotiť aj ďalšie možnosti všestrannej aj vojenskej pomoci Ukrajine.