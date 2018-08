„Sloboda tlače je už zrušená,“ povedal nemecký policajt, keď chceli novinári natáčať zhromaždenie

BERLÍN 23. augusta (WebNoviny.sk) – Nemeckí policajti často zabraňujú novinárom pokrývať zhromaždenia príslušníkov krajnej pravice. Tvrdí to viacero nemeckých médií, ktoré sa v tejto veci už obrátili na úrady so žiadosťou o preskúmanie týchto prípadov. Podľa viacerých novinárov pritom motiváciou policajtov nie je ochrániť bezpečnosť novinárov a ide skôr o to, že policajti s priaznivcami krajnej pravice sympatizujú.

Kontrola dokladov

Nemecká verejnoprávna televízia ZDF napríklad informovala o prípade, keď na jej štáb, ktorý pokrýval demonštráciu krajných pravičiarov proti kancelárke Angele Merkelovej v Drážďanoch, najskôr nevyberane zaútočil jeden z účastníkov demonštrácie.

Prítomní policajti na to zareagovali nie tým, že by dohovorili demonštrantom, ale naopak začali kontrolovať doklady novinárom a zabránili im v ďalšom pokrývaní tejto akcie.

ZDF neskôr zistila, že aj účastník demonštrácie, ktorý na jej novinárov zaútočil, bol policajt v civile, ktorý inak pracuje pre saskú kriminálnu políciu.

Sloboda tlače je zrušená

Nemecká ministerka spravodlivosti Katarina Barley na tento prípad zareagovala s tým, že ide o veľmi znepokojivé informácie, ktoré treba urýchlene vyšetriť.

Nemecké médiá však pripomínajú, že nejde o ojedinelý prípad. Viacero novinárov napríklad informovalo o zážitku zo Stuttgartu, kde im polícia minulý týždeň zabránila v natáčaní a fotografovaní účastníkov pochodu krajne pravicového Identitariánskeho hnutia, a keď sa naďalej dožadovali možnosti túto akciu pokrývať a argumentovali slobodou tlače, jeden z policajtov im oznámil, že „sloboda tlače je už zrušená“.