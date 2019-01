Slobodná a hrdá krajina nie je samozrejmosťou, tvrdí OĽaNO pri príležitosti vzniku Slovenska

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Sviatok vzniku Slovenskej republiky je podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) oslavou toho, čo nás spája.

Oslava slobody a práce Slovákov

„Je oslavou našej nezávislosti a privilégia mať vlastný štát. Je oslavou slobody, ktorú si Slováci vybojovali aj za cenu utrpenia a straty životov. Je oslavou tvorivej energie a práce všetkých Slovákov, ako aj predchádzajúcich generácii, ktorí zo Slovenska vytvorili svojbytnú a bezpečnú krajinu,“ uvádza v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky, predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Veronika Remišová.

Hnutie OĽaNO pri príležitosti vzniku SR pripomína, že slobodná a hrdá krajina nie je samozrejmosťou. „Musíme byť dnes viac ako inokedy ostražití a nedať si krajinu ukradnúť politikmi, ktorí to so Slovenskom nemyslia dobre. Títo politici a proroci nenávisti sa v Slovákoch snažia vyvolávať strach z rôznych, často vymyslených hrozieb, vyvolávajú nenávisť k rôznym skupinám obyvateľstva či mimovládnym organizáciám. Chcú mať zo Slovákov ponížených a ustráchaných občanov, uzavretých do seba, ľudí, ktorí sa nevzoprú a nekričia, ak sa deje nespravodlivosť a neprávosti. Títo politici strašia ľudí štátnym prevratom či vonkajším nepriateľom,“ upozorňuje Remišová a dodáva, že strach robí z občanov otrokov a otroci sa najľahšie ovládajú.

Služby štátu zlyhávajú

Problémy, ktorým čelí Slovensko a Európa dnes nie sú podľa hnutia malé. „Po 26 rokoch vlastného štátu stále spravodlivosť a zákon neplatia na každého rovnako a služby štátu zlyhávajú. Na európskej úrovni čelíme strate hodnotovo-orientovanej zahraničnej politiky, rozpadajú sa staré spojenectvá a aliancie, ktoré sme dlhé roky považovali za oporné body, a mení sa svetový poriadok, ktorý bol založený na akceptovaných pravidlách. No tieto hrozby sa nedajú riešiť so strachom, ale konštruktívne a s odvahou. Potrebujeme znovu hľadať spoločný konsenzus a víziu pre Slovensko 21. storočia. Aby Slovensko bolo krajinou, kde právo a spravodlivosť platí pre každého rovnako. Štát, kde talent, energia a húževnatosť budú odmenené a za poctivú prácu dostanú ľudia riadne zaplatené. V takéto Slovensko veríme a celý rok sa naďalej budeme snažiť zlepšiť život ľudí na Slovensku. Zodpovednosť za slobodu a demokraciu je v rukách každého jedného z nás,“ konštatovala v stanovisku hnutia Remišová.