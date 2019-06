Slobodné ženy a lesbické páry by mohli podstúpiť asistovanú reprodukciu, navrhli vo Francúzsku

PARÍŽ 23. júna (WebNoviny.sk) – Francúzska vláda navrhuje legislatívu, ktorá by poskytla slobodným ženám a lesbickým párom prístup k asistovanej reprodukcii v krajine, namiesto toho, aby ju hľadali v zahraničí. Zákony vo Francúzsku totiž využitie tejto technológie v súčasnosti povoľujú len heterosexuálnym párom.

Deti by sa mohli dozvedieť o rodičoch

Francúzske noviny Le Journal du Dimanche v nedeľu informovali o podrobnostiach návrhu zákona. Pre všetky ženy mladšie ako 43 rokov by na základe navrhovanej legislatívy asistovanú reprodukciu hradil francúzsky systém zdravotnej starostlivosti.

Deti, ktoré by sa narodili vďaka tejto technológii, by po dosiahnutí 18 rokov života mohli zistiť identitu darcu spermií alebo darkyne vajíčok, ak by s tým darcovia súhlasili.

Dohody o náhradnom materstve

Či by mali byť tieto postupy právne zaznamenané, vláda zatiaľ nerozhodla. Rovnako tiež nepadlo rozhodnutie o tom, či bude zákon od rodičov vyžadovať, aby svojim deťom povedali, že sa narodili prostredníctvom reproduktívnej technológie.

Návrh zákona nepokrýva dohody o náhradnom materstve, ktoré sú vo Francúzsku zakázané.