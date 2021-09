Slová pápeža Františka o inklúzii Rómov treba pretaviť do skutkov, vyzýva splnomocnenkyňa vlády Bučková

Myšlienky pápeža Františka o inklúzii marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti je potrebné pretaviť do konkrétnych krokov. V tlačovej správe to uviedla splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková.

Pápež František počas svojej pastoračnej návštevy na Slovensku pripomenul, že je potrebné systematicky a intenzívne pracovať na začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít.

Akčné plány majú viesť k zlepšeniu

Bučkovej úrad v súčasnosti pracuje na vytvorení akčných plánov, ktoré majú viesť k zlepšeniu neuspokojivého stavu inklúzie, najmä v oblasti vzdelávania.

Na vytvorení plánov sa podieľajú aj zástupcovia ministerstiev, mimovládnych organizácií, cirkví či akademickej a vedeckej obce.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zároveň pracuje na príprave nového programového obdobia 2021-2027 prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu.

V rámci neho by mali byť financie investované najmä do rozvoja základnej infraštruktúry, podpory bývania, vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami či do budovania ľudských zdrojov a miestnych občianskych poriadkových služieb.

Teraz je vhodný čas

„Myslím, že práve teraz je vhodný čas na to, aby sme my všetci, ústredné orgány štátnej správy, obce, mimovládne organizácie a samotní Rómovia, spojili sily a začali pracovať na zmene, ktorá môže byť už o pár rokov v rómskych komunitách viditeľná. Je to dlhodobá a systematická práca, ktorá vyžaduje aj spoločné odhodlanie, pretože Slovensko má príležitosť využiť finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti ako aj zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov,“ povedala Bučková.

Jej úrad podľa nej ponúka odborné skúsenosti, expertízu, poznatky z terénu a spoluprácu pri realizácii konkrétnych krokov pre Rómov a Rómky, ktorí žijú v komunitách.

Splnomocnenkyňa vlády v najbližších dňoch absolvuje verejné konzultácie so zástupcami miest a obcí, mimovládnych organizácií a cirkví v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Nitrianskom samosprávnom kraji, kde bude informovať o stratégii a zámeroch úradu ako aj o konkrétnych krokoch k vyššej zaočkovanosti obyvateľov rómskych komunít.